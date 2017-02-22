DHA ANKARA - Figen Yüksekdağ: Vekilliğimizi düşürecek olan da halktır

Milletvekilliği düşürülen HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, bugün avukatları ile yaptığı görüşmede, milletvekilliğinin düşürülmesinin anayasaya aykırı bir şekilde gerçekleştiğini belirterek avukatları aracılığıyla şu mesajı iletti: "Biz vekaletimizi iktidardan veya mahkemelerden değil, halktan aldık. Vekilliğimizi düşürecek olan da halktır. Gerisinin bizim için hiçbir hükmü yoktur. Direnişimizden asla geri adım atmayacağız. Merak etmesinler, halkımız bu yaşananlara karşı en net cevabı referandumda 'Hayır' diyerek verecektir."



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