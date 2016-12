DHA ANKARA -FETÖ imamı olduğu iddia edilen askerin aracında bulunan dikkat çeken not

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Polatlı'da bulunan Topçu ve Füze Okul Komutanlığı ile 58. Topçu Tugayı'nda görev yapan darbecilere ilişkin soruşturmayı tamamladı. iddianamede FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı imamı olduğu iddia edilen Kurmay Albay Bilal Akyüz'ün arabasında yapılan aramada çıkan not dikkat çekti. "il/ilçe belediye başkan... Hiç canlı olmayacak belki de -Başbakan da..." şeklindeki not, iddianamede, "Örgütün karşıt gördükleri siyasetçilere yönelik kanlı planlamaları ortaya çıkmıştır" şeklinde değerlendirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu, Polatlı'da Topçu ve Füze Okul Komutanlığıyla ile 58. Topçu Tugayında, 15 Temmuz'da darbe girişimine katılan askerler hakkındaki iddianameyi tamamlanarak Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. İddianamenin kabul edilmesi halinde 330 şüpheli 3 er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanacak. 484 sayfa tutan iddianamede FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı İmamı olduğu iddia edilen Kurmay Albay Bilal Akyüz'ün arabasında yapılan aramada ele geçirilen materyaller içerisinde bulunan bir not dikkat çekiyor.

ARACINDA GÜLEN'İN KİTABI DA ÇIKMIŞ

Darbe girişimi sonrası gözaltına alınan Bilal Akyüz'ün 06 DA 9557 plakalı aracında yapılan aramada ele geçirilenler iddianamede şöyle sıralanıyor: "Bir adet Arapça yazılı küçük kitap, bir adet sırlı büyük Celcelutiye duası kitabı, bir adet 'Bir Kırık Dilekçe' adlı Fetullah Gülen yazarı olduğu kitap, bir adet Sefa yayıncılığa ait Kur'an, 2 anahtarlık üzerinde 3 adet anahtar, 4 adet karalama ve notlarının bulunduğu kağıt parçaları, bir adet Arapça yazılı kağıt ve Türkçe yazılı Nasr duası yazılı kağıt, bir adet K.K.K'na özel araç giriş kartı ile mobil materyallere ait imaj ve export DVD'ler." İddianamede ayrıca, yapılan aramalarda Akyüz'den ele geçirilen ön yüzünde el yazılı "YÜSİDAK listesi diye başlayıp arka yüzünde 12-Türksat kontrol uydu frekansları nereden yapılıyor. Yönetim Merkezi" diye biten not kağıdı ve "il/ilçe belediye başkan... Hiç canlı olmayacak belki de -Başbakan da..." yazılı ve arkasında dua yer alan sonunda da "zaman" diye yazılı bir not kağıdının bulunduğu yer aldı. Şüphelinin ifadesinde not kağıdının kendisine ait olup olmadığını bilmediğini söylediği de belirtildi. İddianamede bu not, "Kısa notun yazılı olduğunun tespit edildiği ve darbeye teşebbüsün başarılı olması halinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün karşıt gördükleri siyasetçilere yönelik kanlı planlamaları ortaya çıkmıştır" denildi.

CEZA UYGULAMALARINA YÖNELİK KARARLAR ALINMIŞ

Yine Bilal Akyüz'den ele geçirilen bazı not kağıtlarında çeşitli isimlerin yer alması, bazılarının üzerinin çizili olması, bazı kurum isimlerinin yazılı olması, iddianamede; "Bu iki not kağıtlarından açıkça darbeye teşebbüs öncesinde şüpheli Bilal Akyüz'ün de katıldığı bir toplantının yapıldığı ve bu toplantıda personel listelerinin hazırlanması, personel niteliklerinin belirlenmesi, darbe gecesi iletişimin kesilmesi için kurumların tespiti gibi ve ayrıca darbenin başarılı olması halinde örgütün ceza uygulamalarına ilişkin kararlar aldığı anlaşılmaktadır" şeklinde ifade edildi.

Haber:Özkan ARSLAN/ANKARA, ()