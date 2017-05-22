DHA ANKARA - FETÖ Genelkurmay Çatı Davası'nda yargı günü (8)

DURUŞMA BİTİMİ MAHKEME SALONUNDA OLAY

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili aralarında sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de bulunduğu 221 sanığın yargılandığı davada duruşma bitimi olay çıktı. Salonda bulunan müşteki ve darbe girişimi sırasında yaralan bazı kişiler, sanıklara el sallayan yakınlarının üzerine yürüdü. Polis, öfkeli grubu güçlükle önledi. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi Kampusü içerisindeki duruşma salonunda görülen duruşmada, savunmasını yapan Akın Öztürk daha sonra avukatların sorularını yanıtladı.

GENELKURMAY BAŞKANININ ÖYLE BİR TAVRI YOKTU

Bir sanık yakının, "Genelkurmay başkanı ile 7 saat geçirdiniz. Genelkurmay başkanının 'ben bu darbeyi canım pahasına da olsa önleyeceğim' şeklinde bir tavrı var mıydı? sorunu Öztürk, "Hayır öyle bir tavrı yoktu, ancak çok üzgün ve tedirgin bir tavrı vardı" diye cevapladı. Öztürk, bir başka avukatın, "Genelkurmay Başkanının oradaki darbeci askerlere 'işgalci durumda oldukları yönünde bir ikazı oldu mu?" şeklindeki sorusunu ise "Hayır olmadı" diye cevapladı.

MEHMET DİŞLİ GENELKURMAY BAŞKANININ EMİRLERİNİ YERİNE GETİRİYORDU

Davanın sanıklarında Mehmet Dişli'nin avukatı Barış Kalkan, Öztürk'e, " Mehmet Dişli'nin oradaki pozisyonu, Genelkurmay başkanının emirleri yerine getirir durumda mıydı?" şeklinde soru yöneltti. Öztürk bu soruyu, "Evet o pozisyondaydı? diye cevapladı.

İKNA ETME GÖREVİ NEDEN SİZE VERİLDİ

Davanın müştekilerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vekili Hüseyin Aydın da sanığa, "Darbecileri ikna etme görevi neden size veriliyor? Hava, Kara ve Deniz kuvvetleri komutanları var iken neden size bu görev veriliyor. Sizin hangi durumunuzdan kaynaklanıyor bu " sorusunu yöneltti. Sanık Öztürk de soruyu, "O anda Genelkurmay başkanının yanında ben vardım. Diğer komutanlar orada değildi. Benim o anda orada olmam nedeniyle" diye cevapladı.

ARACINDA BULUNDUĞU İDDİA EDİLEN BELGELERİ KABUL ETMEDİ

Akın Öztürk'ten sonra savunmasını yapan, darbe girişimi sırasında Akıncı 4. Ana Jet Üssü Hareket Komutanı olan Kurmay Albay Ahmet Özçetin savunmasını yaptı. İddianamede, darbe girişimi sırasında Hava Kuvvetlerinin sevk ve idaresini, uçak ve pilotların organizasyonunu yaptığı iddia edilen sanık Özçetin, suçlamaları kabul etmedi. Sözde 'Yurtta Sulh Konseyi' üyesi olduğunu da kabul etmeyen Özçetin, "Darbe girişimi gecesi aracımda ele geçirildiği iddia edilen ve bazı kişilerin ev adreslerinin bulunduğu kroki ve belgelerin bulunması konusunu kabul etmiyorum. Aracımda yapılan arama sırasında ben de vardım. Arama sonrası aracım Ulaştırma Tabur Komutanlığına teslim edildi. 18 Temmuz'da yapılan bu aramanın tutanağı bana teslim edildi ve bu tutanakta bu tür belgelerin bilgisi yok. Sonuç olarak bu belgeler bana ait değildir ve suçlamalar asılsız" dedi.

DURUŞMA BİTİMİ SALONDA OLAY ÇIKTI

Özçetin'in savunmasının ardından mahkeme başkanı duruşmayı sonlandırdı. Bu sırada sanıklar salondan çıkartılmayı başlandı. Sanık yakınları, yakınlarına el sallarken bir kişi salonda bulunduğunu göstermek için yakını olan sanığa seslendi. Müştekilerin bulunduğu bölümden bir kişi, "Neye bağırıyorsun sen" diye tepki gösterdi. Sanık yakınının karşılık vermesi üzerine müştekilerin birçoğu bağırmaya başladı. Bazı kişiler bulundukları bölümden atlayarak, sanık yakınlarının üzerine yürüdü. Polis bu kişileri güçlükle engellerken, çevik kuvvet polisleri duruşma salonu dışında önlem alarak olayların büyümesini önledi.

Duruşma yarın sanık savunmalarıyla devam edecek.

Haber: Özkan ARSLAN/ANKARA,()



