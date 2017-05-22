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DHA ANKARA - 'FETÖ Genelkurmay Çatı Davası'nda yargı günü (6)

AKIN ÖZTÜRK: DARBE GİRİŞİMİYLE İLGİM, HİÇBİR KATKIM HATTA HABERİM YOKTUR FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili 221 sanık hakkında açılan davanın duruşması başladı....

DHA ANKARA - 'FETÖ Genelkurmay Çatı Davası'nda yargı günü (6)

AKIN ÖZTÜRK: DARBE GİRİŞİMİYLE İLGİM, HİÇBİR KATKIM HATTA HABERİM YOKTUR

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili 221 sanık hakkında açılan davanın duruşması başladı. Duruşmada ilk ifadesi alınan Hava Kuvvetleri eski Komutanı Akın Öztürk, "Bayrak, vatan ve ülkem için gerekirse canımı vereceğim yönünde ettiğim yemine halen ölsem dahi sadığım. Böyle bir hainlik suçlamasıyla yargılanmam bana verilebilecek en büyük cezadır. 46 yılını orduya vermiş bir insanım. Bu hain darbe girişimiyle ilgim, hiçbir katkım hatta haberim bile yoktur. Ben bu rütbe ve yaşa gelmiş bir insan olarak silah arkadaşlarıma silah doğrultacak bir insan değilim" dedi. 

Haber: Özkan ARSLAN / ANKARA, ()

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