DHA ANKARA - Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel, yaşamını yitirdi (3)

HASTANE ZİYARETÇİ AKININA UĞRUYOR

Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel’in vefatının ardından çok sayıda ziyaretçi Güven Hastanesi’ne gelerek ailesine başsağlığı ve taziye dileğinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, eski Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler ve eski İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu, hastaneye gelerek Hasan Celal Güzel'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Hastane çıkışında açıklamada bulunan eski Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler, Hasan Celal Güzel ile Mülkiyeden sınıf arkadaşı olduklarını belirterek dürüst bir insan olduğunu ve bu ülkeye çok hizmet ettiğin söyledi.

Aileye taziye ziyaretinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, şunları söyledi: "Hasan Celal Güzel beyin ailesini ziyaret ettik. Hasan Celal Güzel'i ailecek uzun zamandır tanıyoruz. Kendisinin bu memlekete yaptığı hizmetleri her zaman saygı ve şükranla yad edeceğiz. Özellikle 28 Şubat sürecinde sergilediği o dik duruşunu da hiçbir zaman unutmayacağız. O zaman kendisinin duruşmalarına katılırdım. O zor şartlarda bile görüşünden, düşüncelerinden hiç taviz vermezdi. Dik duruşunu her zaman sergilerdi. Uzun zamandır rahatsızlığı vardı, ona rağmen dergisini çıkarmak için toplantılar, konferanslar düzenlemek için gece gündüz çalışan bir büyüğümüzdü. Bizi de sık sık ziyaret ederdi. En son dergisi için benden de bir yazı istemişti. Onu hazırlıyorduk. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun."

Hastane önünde aile adına açıklama yapan eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu da, şöyle konuştu: "Bugün vefat etmiş olan Hasan Celal Güzel kardeşim, benim aşağı yukarı 50 yıllık, yarım asırlık bir arkadaşımdı. Can kardeşim, dostum. Siyasal Bilgiler Fakültesine birlikte girdik, o günden beri dostluğumuz devam etti. İnşallah mekanı cennet olur. Bir gün önce Denizli'de bulunurken ağırlaşmış ve Sağlık Bakanlığı ambulans uçağı ile Ankara'ya getirildi. Zaten devamlı Güven Hastanesi'nde tedavi görürdü. Hastaneye geldiği zaman doktorlar durumun kritik olduğunu söylediler. Bağırsaklarda bir tıkanma olduğunu söylediler. O tıkanmayı açmaya uğraşırken bu defa kalp problemi ve ömrü yetmedi, sabaha karşı da vefat etti. Ben sabah 6'dan beri buradayım. Allah rahmet etsin, mekanı cennet olsun. Yarın 11.00'de Mecliste tören yapılacak. Allah'tan rahmet diliyorum, geride bıraktıklarına sabır diliyorum.”



