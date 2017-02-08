DHA ANKARA - Erdoğan ve Trump görüşmesine dair açıklama yapıldı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. Görüşmede bölgesel konular ile terörle mücadelede iki ülkenin karşılıklı kararlılıklarına değinildi. Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Yaklaşık 45 dakika süren görüşmede Türkiye ve ABD'nin müttefik iki ülke olduğu vurgulanarak Trump'ın, terör örgütü DAEŞ'e karşı sürdürdüğü mücadelede Türkiye'ye desteğini ifade ettiği bildirildi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise Trump'a başkanlık görevinde başarı dileklerinde bulunduğu belirtildi. Bölgesel konular ile terörle mücadelenin geniş olarak ele alındığı telefon görüşmesine dair Cumhurbaşkanlığı basın merkezi tarafından açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD Başkanı Sayın Trump'a başkanlık görevinde başarılar dilediği görüşmede, Türkiye ve ABD'nin her zaman birbirlerine ittifak bağlarıyla bağlı dost ve müttefik iki ülke oldukları vurgulanmıştır.

İki lider, Türkiye ve ABD olarak, terörizmin her türüne karşı birlikte mücadeleye devam etme konusundaki kararlılıklarını teyit etmişlerdir.

ABD Başkanı Sayın Trump, ülkesinin stratejik ortağı ve NATO müttefiki olan Türkiye'ye desteklerini ifade ederek, DEAŞ'a karşı sürdürülen mücadeleye ülkemizin yaptığı tüm katkıları memnuniyetle karşıladıklarını belirtmiştir."

ANKARA,()