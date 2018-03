DHA ANKARA-Erdoğan: Temenni ederim ki akşama kadar kuşatma çemberi tamamlanmış olur (2)   

"AFRİN'DE KULLANDIĞIMIZ SİLAHLARIN TAMAMINA YAKINI YÜZDE 65'İ YERLİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyanın en tehlikeli, vahşi, acımasız, donanımlı olan DEAŞ'ı karşımıza diktiler bunlar böyle hain. Bir taraftan 'DEAŞ'a karşı savaşacağız' sonra da karşımıza dikiyorlar ne oldu? 3 bin DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik. El Bab'a doğru gittik. Tekrar 'DEAŞ'a karşı mücadele' dediler. Dürüst değilsiniz. Zeytin Dalı Harekatı'nda yine aynı afra tafra ile karşımıza çıktılar. Bize parası ile verilmeyen silahlar ile donatılan … bu kötü komşular bizi silah sahibi yaptı. Afrin'de kullandığımız silahların tamamına yakını yüzde 65'i yerli. İnşallah bu daha da artacak. Üretiyoruz devam edeceğiz. 77 Kıbrıs Barış Harekatı'nda susturma harekatı ile bütün muhabere sistemimizi çökerttiler. Bu işin başında güya müttefikimiz olanlar vardı. Çökerttiler. ASELSAN'ı öyle kurduk. Bu kötü komşular bizi mülk sahibi, bilgi sahibi yaptı. Üretir duruma getirdiler. Eksiğimiz çok ama bunları başaracağız. Dünyanın en iyi askeri eğitimlerinden geçirilen Batı medyasının allanıp pullanan teröristler, girdiğimiz her yerde kuyruklarını kıstırıp önümüzden kaçtılar. Güya müttefiklerimizin bizden esirgenen savunma ve tahkimat yöntemleri ile donatılmış. Dağlar, tepeler, yerleşim birimleri birer birer ele geçirildi. Görüyorsunuz o dağlarda ne tüneller açmışlar. Bunları kim yaptı? O teröristler mi? Neyse siz söyleyin de ben söylemeyeyim. Koalisyon güçleri olarak hep beraber bu işleri yaptılar. O teröristlerde bu kadar akıl yok bakmayın" diye konuştu.

"KUZEY IRAK'TAKİ TERÖR YUVALARINI YAKINDA TERÖRİSTLERİN BAŞINA YIKACAĞIZ"

Erdoğan, "Güya Afrin şehir merkezinde direniş yapacaklarını söyleyen teröristler biz gelince arkalarına bakmadan kaçtılar. Kendileri kaçarken şehirden çıkmak isteyen sivilleri canlı kalkan olarak kullanmak amacıyla engelliyorlar. Teröristlerin bölgeye girmek ve çıkmak için kullandıkları doğu tarafı bugün yarın kapanacak inşallah. Harekata başladığımız günden beri sürekli gündeme getirilen Afrin şehir merkezinin rejim güçlerine devredilmesi projesi kuşatmanın tamamlandığı şu günlerde dahi köpürtülmeye devam ediliyor. Afrin'e gidecek konvoylar yola bile çıkarıldı. Bu konvoyları içlerindeki sivillere zarar vermeden yollarda imha ettik ve oyunu bozduk. Şimdi de yapacağımız aynısıdır. Afrin'i de teröristlerden temizleyeceğiz, Münbiç'i de temizleyeceğiz, Fırat'ın doğrusunu da Kuzey Irak sınırına kadar temizleyeceğiz. Kuzey Irak'taki terör yuvalarını zaten her fırsatta yokluyoruz. Yakında çok daha güçlü şekilde oraları da teröristlerin başına yıkacağız. Biz kimin ne dediğine değil, milletimizin ne istediğine bakarız. Önceliğimiz kendi topraklarımız, güvenliğimiz, bölgemizdir" ifadelerini kullandı.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNE HER TÜRLÜ DESTEK SAĞLAYANLARA, ÜLKELERİNDE BÜRO AÇTIRANLARA DİYECEK BİR SÖZÜM YOK"

Erdoğan, "Terör örgütlerine her türlü destek sağlayanlara, ülkelerinde büro açtıranlara diyecek bir sözüm yok. Bir taraftan terörle mücadele diyeceksin, diğer taraftan Suriye'de terör örgütü ile birlikte olacaksın. Bunlardan bizim bir isteğimiz var, gölge etmesinler başka ihsan istemeyiz. Bizim güvenliğimizi sağlayacak gücümüz var. Her bakımdan yepyeni bir döneme gireceğiz" dedi.



Görüntü dökümü

-Erdoğan'ın konuşması

-Detaylar

Haber:akime TORUN /ANKARA ()