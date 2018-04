DHA ANKARA- Erdoğan: Seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni yönetim sistemine geçiş giderek aciliyet kesbetmeye başlamıştır. Ülkemizin karşı karşıya bulunduğu fotoğraftan hareketle bu erken seçim teklifine olumlu yaklaşmamız gerektiği konusunda görüş birliğine vardık. Seçim konusunu ülke gündeminden bir an önce çıkarmamız şarttır. Bahçeli ile istişareler neticesinde seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik. YSK da seçim hazırlıklarına şüphesiz derhal başlayacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Beştepe'de kabul etti. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmeye ilişkin basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmeye ilişkin, "Sayın Bahçeli ile oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Geniş bir yelpazede istişare ettik. Sayın Bahçeli'nin dünkü konuşmasında erken seçim teklifini de değerlendirme fırsatı bulduk. 15 Temmuz darbe girişiminin başarısızlığa uğratılması bir çok alanda olduğu gibi siyasette de yeni bir dönemin miladıdır. 7 Ağustos 2016'da Yenikapı'daki büyük miting ise milletimizin siyasetçilere verdiği mesajı net bir şekilde ortaya koymuştur. 16 Nisan halkoylamasına giden süreçte milletimizin açtığı bu yol da ortaya çıkmıştır. Yönetim sistemi değişikliğinin yine sayın Bahçeli'nin ön açması ve desteği ile 16 Nisan'da hayata geçirme imkanı bulduk. Buna göre, Anayasa değişikliğinin ilk seçimlerden sonra yürürlüğe girecektir. Cumhurbaşkanı ile hükümetin uyumlu çalışması sayesinde ciddi bir sorun yaşanmıyor gibi gözükse de eski sistemin hastalıkları attığımız her adımda karşımıza çıkabiliyor. Buna rağmen tercihimiz hep milletimize verdiğimiz taahhüde uygun bir şekilde 2019 Kasım'ındaki seçimlere kadar dişimizi sıkmaktan yana olmuştur. Ancak gerek Suriye'de yürüttüğümüz sınır ötesi operasyonlar ve bölgemizde yaşanan tarihi önemdeki hadiseler Türkiye'nin bir an önce belirsizlikleri aşmasını zorunlu hale getirmiştir. Kararların daha güçlü şekilde alınabilmesi, uygulanabilmesi için yeni yönetim sistemine geçiş giderek aciliyet kesbetmeye başlamıştır. Sayın Bahçeli'nin dün yaptığı çağrıyı bu gerçekleri göz önünde bulundurarak yetkili kurullarımızda enine boyuna müzakere ettik. Ülkemizin karşı karşıya bulunduğu fotoğraftan hareketle bu erken seçim teklifine olumlu yaklaşmamız gerektiği konusunda arkadaşlarımızla görüş birliğine vardık. Türkiye'nin önündeki iç ve dış gündemin yoğunluğu erken seçim kararının açıklanması ortaya çıkacak belirsizliğin bir an önce ortadan kaldırılmasını zorunlu kılıyor. Suriye'deki gelişmelerin hızlandığı makroekonomik değerlerden büyük yatırımlara kadar her konuda çok önemli kararlar vermemiz gereken bir dönemde seçim konusunu ülkemizin gündeminden bir an önce çıkarmamız şarttır. Önümüzdeki seçimlere ittifak içinde girme konusunda mutabık kaldığımız sayın Bahçeli ile de yaptığımız istişareler neticesinde seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik. 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik. Ak Parti ve MHP Meclis grupları olarak konuyla ilgili yasal süreci hemen başlatıyoruz. Aynı şekilde YSK da seçim hazırlıklarına şüphesiz derhal başlayacaktır. Kararın ülkemiz, milletimiz, partilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

