CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, konuk olduğu CNN Türk -Kanal D ortak yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, OHAL'in seçim sonrası kaldırılabileceğini belirterek, "Seçim sonrası OHAL'i masaya yatırıp onu kaldırma gibi bir durum söz konusu olabilir. Onun çalışmasını da yapmış olacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Buket Aydın moderatörlüğündeki 'Seçim Özel'de, Demirören Medya Grup Başkanı, Kanal D ve CNN Türk İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal ve Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

'16 YILIN TECRÜBESİNİ KONUŞUYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim beyannamesinin muhalefeti rahatsız ettiğini belirterek, CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştirdi. Erdoğan, "Biz 16 yılın tecrübesini konuşuyoruz. 16 yıl çalıştık, boş durmadık. Türkiye'de ne eksik ne fazla onu gördük. Rahatsız oluyorlar bunlar çırak bile değil. Bir bakkalı, çırağa teslim eder misiniz? Etmezsiniz. Çıraklığı kalfalığı, ustalığı geride bıraktık. Şimdi halkımıza baş ustalık için bize icazet verin diyoruz. Aylarca seçim beyannamesi için çalışmalar yapıldı. Bitmedi hala çalışıyoruz. Sayın İnce'nin yeni yönetim sistemi diye bir derdi anlayışı var mı? Meydanlarda teröre yönelik bir şey duydunuz mu? Ben duymadım. Ben meydanlarda terörü anlatıyorum. O ise terörle kahramanca mücadele eden bir komutanın üzerine gidiyor. Aramızdaki fark bu. Biz kaç tane teröristi etkisiz hale getirdik onu anlatıyoruz. O ise, terörist başının desteği ile meydanlara gelen ve 7 Haziran seçimlerinde malum seçimlerin hemen arkasından 'dökülün meydana' diye Diyarbakır'daki Kürt kardeşlerimizi sokağa döken bir Demirtaş'ı Edirne Cezaevi'nde gidip ziyaret ediyor. Bunları doğrusu bir proje olarak değerlendiriyorum. Bunlar bir proje örgüt. Ve bu proje örgüt ile bu dayanışmayı anlamak mümkün değil. Mesafeyi iyi koymak lazım. Bu milletin terörle bir mücadelesi var. Herkes konumunu iyi belirlemeli diye düşünüyorum. Sayın İnce kendi partisi içinde kaybetti, şimdi TRT ile bir mücadelenin içine girdi. TRT ile ilgili konuda, TRT'deki bu yayınlar keşke hiç olmasa. Orada da açıkça bunu söyleriz. Ama o TRT'ye değil Türkiye'ye talipmiş" diye konuştu.

'TÜRKİYE'DE TELEFONU EN ÇOK DİNLENEN KİŞİ BENİM'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun telefonunun dinlendiği ve CHP'nin park projeleri iddialarına ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, "Türkiye'de telefonu en çok dinlenen kişi benim. Bu FETÖ takımı burada olduğu zamandan tutun daha sonrasına. Hepsi dinliyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun böyle bir projesi varsa bugüne kadar niye açıklamadı? Ne anlar projeden? Bunlar proje adamı değil. Proje bizim işimiz" dedi.

?"BU ZEVK İÇİN YAPILAN BİR ŞEY DEĞİL. ASLINDA BU PROJE STRATEJİK BİR PROJE'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul Projesi'ne yönelik eleştirilere ilişkin bir soru üzerine şöyle konuştu:

"Boğazda bir yalıya gemi çarptı. Allah göstermesin bu bir tanker olabilir. Tanker olsaydı bu büyük bir felakete dönüşürdü. Yıllar önce benzer şey Haydarpaşa Limanı'nın önünde olmuştu. Aylarca o tanker yanmıştı. Bu bir değil iki değil, her an olabilir. Yalıların birçoğuna zaman zaman bu tür gemiler zaten çarpmıştır. Bu zevk için yapılan bir şey değil. Aslında bu proje stratejik bir proje. Yaptığımız anda İstanbulumuza ayrı bir güzelliği katarken, stratejik bir damgayı da vuracağız. Kanal İstanbul, İstanbul'a kentsel dönüşüm noktasında da çok farklı bir güzellik katacak. Biz bununla birlikte kentsel dönüşümdeki birçok insanları ev sahiplerini buralara taşıyacağız. Doğan yeni alanlarda yeni yapılanmalara gideceğiz. Oralara ayrı bir güzellik getirme gayreti içerisinde olacağız. Kanal İstanbul projesini anlamayan, inanın ne İstanbul'u anlayabilirler ne Türkiye'yi anlayabilirler. Bunların bir defa böyle bir ufku, hayali, derdi yok. Benim böyle bir derdim var. Bu derdim şimdi başlamadı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum dönemde başladı."

'ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İLE AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞINI BİRLEŞTİRECEĞİZ'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın birleştirileceğini belirten Erdoğan, "İnce ince bir şeyler yapmaya çalışıyor. Şu süreci süratle geçeriz inşallah sonra bunları daha iyi anlayacak. Dersleri daha iyi çalışması lazım. Yeni yönetim sisteminde ne var ne yok. Son hafta bunları inşallah açıkça anlatacağım. Bakan sayılarını ciddi manada azalması ve Cumhurbaşkanının çok daha seri ve ofansif bir yönetim sistemini getirmiş olacağız. Şu andaki olayda bilekleriniz bağlı. Yeni dönemde inşallah futbolda olduğu gibi, daha çok ofansif bir anlayışla ortak aklı devreye sokarak yanımızda ciddi bir ekip ve o ekiple beraber de süreyi hızla işleten bir yapıyla Türkiye'yi uçurmanın gayreti içerisindeyiz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nı birleştireceğiz. Son hafta yeni yönetim sistemini açıklayacağız" diye konuştu.

'MAN ADASINA PARA KAÇIRMAKLA İFTİRA ATAN KILIÇDAROĞLU'NUN İDDİASI 170 MİLYAR TL TAZMİNATA MAL OLDU'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun 'Man Adası iddiaları' nedeniyle tazminata mahkum edilmesine ilişkin soru üzerine, "Kılıçdaroğlu'nun iftiraları çok çirkin. Bu da adalet duvarına çarptı. Man Adası'na para kaçırmakla iftira atan Kılıçdaroğlu'nu bu iftiraları nedeniyle mahkeme toplamda, 197 milyar TL tazminata mahkum etti. Bu partinin cumhurbaşkanı adayı da geçenlerde tüm vekilleri 'hırsız' olmakla itham etti. Yahu şimdi kendisi de buna katılıyor. Bu senin genel başkanını da seni de kapsıyor. Kabul ediyorsan sen de hırsızsın. Parlamento gibi kutlu bir mekanı böyle bir ithamla kabullenmek olabilir mi?" diye konuştu.

'MUHARREM İNCE BURADAN NEREYE VARIR BEN BİLEMEM'

Muhalefetin iddiaları üzerine açılan davalara değinen Erdoğan, "Bizim arkadaşlarımızın hepsi dava açıyor. Muharrem İnce buradan nereye varır ben bilemem. Ama hırsızlık konusunda itham etmek, gerçekleri çarpıtmak bunların iliğine karar işlemiş. Her seferinde akıl almaz bir şekilde buna devam ediyorlar. Arkadaşlarımız davalarını açıyorlar. Yargı ne kadar verir onu bilemem ama 'hırsızlık' ithamının ben ciddi bir cezasının olduğunu biliyorum. Gerekli cezayı alacaklarına inanıyorum" dedi.

'SEÇİM SONRASI OHAL'İ KALDIRMA GİBİ BİR DURUM SÖZ KONUSU OLABİLİR'

OHAL'in seçim sonrası kaldırılabileceğini belirten Erdoğan, "Seçim sonrası OHAL'i masaya yatırıp onu kaldırma gibi bir durum söz konusu olabilir. Onun çalışmasını da yapmış olacağız" dedi.

'(BEDELLİ ASKERLİK) SEÇİMDEN HEMEN SONRA İLK İŞİMİZ BUDUR DİYE GİRMEK OLMAZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir soru üzerine bedellik askerlik konusuna çok hassas bakmalarını gerektiğini söyledi. Erdoğan, "24 Haziran'dan hemen sonra ilk işimiz budur diye girmek olmaz. Bu işe bakarken hassas bakmamız lazım. Çok ciddi bir birikim var. Ama bir tarafta Afrin, Cerablus var. Bir tarafta Kandil'i Sincar'ı konuşuyoruz. Bütün bunlar da ortada. Bütün bunların konuşulduğu bir dönemde hemen bedelliyi öne çıkarma noktasına gelirsek bu yanlış olur. Halkım bize bu noktada 'ne yapıyorsunuz?' der. Seçimi atlatalım seçimden sonra bu işin hem askeri boyutunu değerlendiririz. Kendi kabinemizle ortak aklı oluşturur ona göre inşallah adımı atarız" ifadelerini kullandı.

Haber: Hakime TORUN / ANKARA,()