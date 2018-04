DHA ANKARA- Erdoğan: Postalın eksikse postal, parkan falan eksikse onu da gönderelim (2) 

"EN SON GABON 3 ÖNEMLİ FETÖ'CÜYÜ ÜLKEMİZE TESLİM ETTİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yurtdışındaki FETÖ operasyonlarına ilişkin, "Son olarak Gabon, 3 önemli FETÖ'cüyü ülkemize teslim etti. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar onlar kaçacak biz kovalayacağız. Kosova'dan 6'sını şimdi Gabon'dan üçünü aldık. MİT kovalıyor, şimdi bakalım yenisi nereden çıkacak? Devam" dedi.

"HER DEFASINDA ANA MUHALEFETİN BAŞINDAKİ ZATI ARTIK KAİLE ALMAYAYIM ZIRVALARINA CEVAP VERMEYEYİM DİYORUM"

Erdoğan, "Her defasında şu ana muhalefetin başındaki zatı artık kaile almayayım zırvalarına cevap vermeyeyim diyorum. Ama milletimize olan sorumluluklarımız bazı konularda bizi harekete geçmeye mecbur bırakıyor. Bu zat geçtiğimiz günlerde Roman vatandaşlarımız ile bir raya gelmiş. İyi de yapmış. İhtiyacı var çok önemli. Grup kürsüsünden kendi çal kendin oyna zırvalayacağına hiç değilse gerçek hayatın içine girmiş. Tabi niyet bozuk olunca her nasılsa bu zat, en makul işi bile skandal haline getirmeyi başarıyor. Geçmişte Suriyeli kardeşlerimiz için kullandığı nefret dilini bu defa güya Roman kardeşlerimizi tahrik etmek üzere yeniden devreye almış" diye konuştu.

"AÇIK, NET, GİZLEMEME GEREK YOK. BENİM DOĞUP BÜYÜDÜĞÜM MAHALLE ROMAN KARDEŞLERİMLEDİR"

Erdoğan, "Yarın külliyemizi ziyaret edecek Roman kardeşlerimizle bu şahsa hak ettiği cevabı vereceğimize inanıyorum. Bak bakalım AK Parti Roman kardeşleriyle nasıl bütünleşiyor? Açık, net, gizlememe gerek yok. Benim doğup büyüdüğüm mahalle Roman kardeşlerimledir. Bay Kemal biz böyle yetiştik. Biz bir şeye inandık o da şu; inananlar kardeştir. Lafa gelince sosyal demokrat olduğunu söyleyen fakat ayak tırnağından saç teline kadar her tarafından buram buram faşizm akan bu partinin ve başındaki zatın devri inşallah yakında kapanacak endişe etmeyin. Dünyada ırkçı siyasetin yükselişe geçip de huzurun, refahın arttığı bir ülke yoktur. Almanya'da 20 tane polis bir tane Türk'ü halledemiyor. Niye? İman" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARA NİTELİKLİ İSTİSMAR SUÇUNUN ÜST CEZA SINIRI 20 YILDAN 40 YILA KADAR ÇIKARILIYOR"

Çocuk istismarına ilişkin Erdoğan, "Masumiyetin simgesi olan çocuklarımızın istismara uğramasına asla tahammül edemeyiz. Bir insanlık suçu olarak gördüğümüz çocuk istismarının önlenmesi için her türlü tedbiri almakta kararlıyız. Bu konuda yoğun bir çalışma ortaya koyduk. Ortaya istismarın önlenmesi acil eylem planı ortaya çıktı. Planda kapsamlı hususlar yer alıyor. Kanuni düzenleme de Meclis Başkanlığımıza sunuldu. Çocuklara nitelikli istismar suçunun üst ceza sınırı 20 yıldan 40 yıla kadar çıkarılıyor. Suçun nitelikli olması durumunda Ceza müebbet ve ağırlaştırılmış müebbette kadar da yükseltilebilecek. Sıkıysa bundan sonra bu yola tevessül etsinler. Kimyasal kastrasyon tedbiri ayrıca uygulanabilecek. Çocukların mağdur olduğu olaylarla ilgili yayın yasağı, kısıtlanması konulabilecek" açıklamasında bulundu.

"ÜZÜNTÜ VE ÖFKE İÇERİSİNDEYİZ"

Almanya'da polis tarafından kötü muameleye maruz kalan Türk vatandaşı Yusuf Ünsal ile ilgili olarak Erdoğan, "Başkonsolosluğumuz sürecin içinde takibini yapıyor. Bizi üzen şu; Alman makamları, polisleri terör örgütüne bu kadar yumuşak davranırken, örgüt karşısındaki vatandaşa bu zulmü neden yapar. Demokrasinin ve özgürlüklerin kalesi olduğu' iddiasıyla yola çıkan Avrupa'nın, terör örgütlerinin oyuncağı haline dönüştüğünü görmenin üzüntüsü ve öfkesi içerisindeyiz. Bizim dağda aradığımız terör örgütü mensuplarının, Avrupa ülkelerinin caddelerinde karşımıza çıkmasından artık bıktık, usandık. Avrupa'da demokrasi sadece Türkiye'ye karşı olanların hakkıdır. Avrupa'da ülkemize dönük her türlü düşmanlığı gösterme hakkına sahipsiniz. Buna karşılık Türkiye'nin lehine en küçük faaliyete kalkışırsanız salon tahsisi iptallerinden, sınır dışı tehditlerine kadar uzanan acayip bir yaptırımlar listesi ile karşı karşıya bulunursunuz. Türk milleti bu tür tehditlere pabuç bırakmaz. Avrupa ülkeleri şunu iyi bilsinler ki kendi sonlarını kendi elleri ile hazırlıyor. Bu örgütler eninde sonunda nefretlerini ve namlularını onlara çevirecekler. Bunu da iyi bilsinler. Terörizmin doğası budur. Kendisini beslediği eli gün gelir ısırır" diye konuştu.

"AVRUPA'DAKİ VATANDAŞLARIMA SESLENİYORUM"

Erdoğan, "Buradan Avrupa'daki vatandaşlarıma sesleniyorum, bulunduğunuz ülkede gurbette değil birinci sınıf insan haklarına sahip olarak yaşayacağınız yeni vatanınızdasınız. Ana vatanınız bakidir. Siz yeni vatanınıza sahip çıkın. Bulunduğunuz ülkelerin vatandaşlık haklarından faydalanın. Ana dilinizden, inancınızdan, kendi içinizdeki dayanışmanızdan asla taviz vermeyin. Ama yaşadığınız ülkenin dilini ve sosyal ortamını da mutlaka öğrenin. En önemlisi siyasette mutlaka etkili olun PKK'lılara bırakmayın siz etkin olun girin o alana" dedi.

Hakime TORUN-Nursima KESKİN / ANKARA ()