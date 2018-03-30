DHA ANKARA- Erdoğan: Musevi vatandaşlarımızın Pesah Bayramlarını en içten duygularımla tebrik ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamursuz Bayramı münasebetiyle yayınladığı mesajda, "Musevi vatandaşlarımızın Pesah Bayramlarını en içten duygularımla tebrik ediyorum. Yahudilerin Mısır'da esaretten kurtulmalarını simgeleyen, Hamursuz olarak da adlandırılan Pesah münasebetiyle, tüm vatandaşlarımızın kendi kültür, din ve geleneklerini özgürce yaşayabilmelerine büyük önem verdiğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hamursuz Bayramı münasebetiyle yayınladığı mesaj şu şekilde: "Musevi vatandaşlarımızın Pesah Bayramlarını en içten duygularımla tebrik ediyorum. Yahudilerin Mısır'da esaretten kurtulmalarını simgeleyen, Hamursuz olarak da adlandırılan Pesah münasebetiyle, tüm vatandaşlarımızın kendi kültür, din ve geleneklerini özgürce yaşayabilmelerine büyük önem verdiğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bizler, din ve kültürlere saygıyı esas alan, farklılıkları zenginlik olarak gören medeni değerlerimiz doğrultusunda, Türk Musevi cemaatini de toplumumuzun ayrılmaz bir parçası addediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, yüzyıllardır barış içinde birlikte yaşadığımız Musevi vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm Musevilerin, Pesah bayramlarını tebrik ediyor, kendilerine esenlikler diliyorum."



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