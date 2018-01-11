DHA ANKARA-  Erdoğan: MİT Müsteşarı'na kesinlikle ifadeye 'gitmeyeceksin' dedim (2) 

"ÜLKEMİZİN HER YERİNDE İHTİYAÇ DUYULAN YERLERDE MUHTARLIK BİNALARI YAPILMASI KARARI ALDIK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhtarlara yönelik yeni bir müjdesi olduğunu belirterek, "Bugün yeni bir müjdem var. Kimi yerlerde belediyeler kendi insiyatifleriyle muhtarlık binaları yaptırıyordu. Ülkemizin her yerinde ihtiyaç duyulan yerlerde muhtarlık binaları yapılması kararı aldık. Karara bağladık. Hazine envanterindeki bu iş için uygun olan araziler valiliklere ve kaymakamlıklara tahsis edilecek. Onlar da imkan ölçüsünde muhtarlık hizmet binaları inşa edecek. İçişleri Bakanı şahsında valilikler inşa edecek. En azından bir odası mutfağı ve tuvaleti olmak suretiyle muhtarlık hizmet binalarıyla muhtarlıklarımızın da kurumsal olarak bir kimliği, şahsiyeti olmuş olacak. 2019'da muhtarlıkların nüfus ve alan büyüklükleri konusunda alt ve üst sınır getirilmesi düşünülebilir. Muhtarlarımızdan beklediğimiz verim ancak bu şekilde sağlanabilir. Cumhurbaşkanlığı seçimi milletimizin tüm saldırılara ve arkasındaki güçlere karşı bir meydan okumasıydı. 'Siz Kudüs'e giderdesiniz birileri ürker. İçerisinde Kudüs'ün de olduğu bir paket tur olabilir" ifadelerini kullandı.

"BUNDAN SONRA SEN BİZDEN HERHANGİ BİR TERÖRİSTİ İSTEDİĞİN ZAMAN ALAMAZSIN"

Erdoğan, "Tek terörist kalmayacak bu ülkede Allah'ın izniyle. Bizim huzurumuzu kaçırmaya kimsenin hakkı yok. Nereden en ufak bir tehdit gelirse F-16 oluruz, tankla topla inlerine kadar gireriz ve giriyoruz. O yaptıkları şey geçti artık. Haftada 50-100gidiyorlar. Artık bunlar gidici. Ya bu ülkeyi tamamen terk edip gidecekler bu işi bitireceğiz. Tek terörist kalmayacak bu ülkede Allah'ın izniyle. Aynı şey FETÖ için de geçerli. Bazı anneler geliyor 'benim evladım suçsuz günahsız…' Kusura bakma, suçsuzsa zaten bırakıyoruz. Demek ki senin evladın da bir yerlerde karışmış ama sen farkında olmamışsın. Bunların uyutma, morfinleme kabiliyeti çok ileri. Bunlarda takiye, her numara var. Zaten bunların ağası da Pensilvanya'da, onun arkasında daki bölmede de Amerika var. ABD bizden terörist istiyorsa, istediği teröristleri verdik. 12 tane terörist verdik 15 yıl içinde bunlara. Şimdi bu teröristi istiyoruz bize vermiyor. Bize, sudan uydurma tabirler. Sen bunu vermiyorsan bundan sonra sen bizden herhangi bir teröristi istediğin zaman bu fakir bu görevde olduğu sürece o teröristi alamazsın. Böyle stratejik ortaklık olmaz. Ne olursa olsun biz bu azimle bu anlayış ile kollarımızı, paçalarımız sıvadık. Yakınlarımız ile helalleşerek yeni istiklal harbimizi savunmadan taarruza dönüştürdük. Güvenlik güçlerimiz teröristleri açtıkları çukurlara gömdü. Gereken önlemler alınarak büyükşehirlerimizi hedef alan eylemlerin önü büyük ölçüde kesildi. 7 Haziran'da kilitlenen siyasetin önünü 1 Kasım seçimleri ile yeniden açtık" açıklamasında bulundu.

"BENİM KURMAY SUBAYIM DA AYRI BİR CAMBAZ. ŞU ANDA PSİKİYATRİK VAKA OLDUĞUNA DAİR RAPORLAR UYDURMUŞ"

Erdoğan, "FETÖ'cu alçaklar, masum ile suçluyu birbirine karıştırarak yürütülen operasyonların, yargılamaların itibarını sarsmak için akla hayale gelemeyecek yollara başvurdular, başvuruyorlar. Benim kurmay subayım da ayrı bir cambaz. Şu anda psikiyatrik vaka olduğuna dair raporlar uydurmuş. Avukatlar sürece müdahil oldular böyle bir şey söz konusu değil. Masumların haklarını iade etmek, suçluları hak ettiği cezaya çarptırmak suretiyle bu mücadeleyi mutlaka başarıyla sonuçlandıracağız" diye konuştu.

"BURNUMUZUN DİBİNDE BİR TERÖR KORİDORU İNŞA ETME ÇABASI KARŞISINDA SABRIMIZ GİDEREK AZALIYOR"

Dış politikaya ilişkin Erdoğan şöyle konuştu: "Hassasiyetlerimiz ortadayken, birilerinin ısrarla burnumuzun dibinde bir terör koridoru inşa etme çabası karşısında sabrımız giderek azalıyor. Bunca zaman beklememizin nedeni, bu meseleyi, suhuletle, diplomasi ile karşılıklı anlayış ,ile çözme ümidimizi koruyor olmamızdı. Ancak gelinen noktada geriye tek bir çarenin kaldığını görüyoruz. Suriye ve Irak'ta yaşanan hadiselerin kurulan düzenin amacı her geçen gün daha net anlaşılıyor.

BİZE VERİLEN SÖZLERİN TUTULMAMASINA DAHA FAZLA TAHAMMÜL ETMEK ZORUNDA DEĞİLİZ

Bize verilen sözlerin tutulmamasına ve gözümüzün içine bakıla bakıla yalan söylenmesine daha fazla tahammül etmek zorunda değiliz. Fırat Kalkanı Harekâtıyla attığımız adımı, tüm sınırlarımız boyunca genişletecek güce, imkâna ve iradeye sahibiz. Türkiye, hiç kimsenin kendi ülkesindeki iktidar oyununa meze olacak bir devlet değildir. Türkiye, Amerika'nın bölgemizdeki tutarsız politikalarının makasına getirilebilecek bir ülke hiç değildir. Türkiye AB'nin bölgemizdeki gelişmeler karşında sergilediği kifayetsizliğin bedelini ödemek zorunda olan bir ülke de değildir.

Biz 200 yıldır dört bir yandan üzerine üşüşen leş kargaları, akbabalar tarafından didiklendiği halde hala dimdik ayakta kalabilmiş bir ülkeyiz. Karşınızda ne Osmanlı'nın hasta adamı, ne Cumhuriyet'in çömez devleti var. Ne 1970'lerin, 1990'ların güçsüz ülkesi var. Artık karşınızda Cumhurbaşkanından muhtarına kadar 2023 hedeflerine kilitlenmiş bir millet var. Bize bedel ödetmek isteyenlere diyoruz ki; hodri meydan.

KİMSE ORADA YENİ BİR DEVLET KURMA GAYRETİ İÇİNE GİRMESİN. KARARLILIĞIMIZ TAMDIR

Bu coğrafya nice kibir abidesi güçlerin çöküşünü de görmüştür. Her kim ki Suriye'den Irak'tan bize ne Balkanlar'dan Kafkaslardan bize ne diyorsa bilin ki istiklal ve istikbal kavramlarından da habersizdir. Gazi ne diyordu; Misak-ı milli hudutları. Şu anda terör koridoru oluşturmak isteyenler var ya Kuzey Suriye'de. Oralar misak-ı milli içinde olan yerlerdi. Devlet kurmak isteyenler avucunu yalar. Kimse orada yeni bir devlet kurma gayreti içine girmesin. Kararlılığımız tamdır."



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Hakime TORUN / ANKARA ()

