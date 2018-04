DHA ANKARA- Erdoğan: İşçilerin, emekçilerin büyümesi Türkiye’nin büyümesidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Bu ülkenin tüm işçileri bizim işçilerimizdir, resmi tatil ilan ettiğimiz 1 Mayıs bizim işçi bayramımızdır. İşçilerin, emekçilerin büyümesi Türkiye’nin büyümesidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı şöyle: "Emeklerinden ve alın terlerinden başka sermayeleri olmayan, ülkemizin büyümesinde ve kalkınmasında önemli rol oynayan işçi ve emekçi kardeşlerimizin ‘1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü’ tebrik ediyorum. Bizler, ‘işçinin ücretini alın teri kurumadan verin’ diyen bir medeniyetin temsilcileri olarak 15 yılda emekçi kardeşlerimizin haklarını, hukuklarını gözetmeye sorunlarını devletimizin imkanları, ülkemizin kaynakları el verdiğince çözmeye gayret ettik. Çalışanların üretimden gelen güçlerini kullanmalarının, haklı taleplerini demokratik yollardan göstermelerinin, sorunlarını müzakere yoluyla halletmelerinin önünü açtık. Sahiden meselesi işçi hakkı olan, gerçekten emekçilerin özlük hakları için mücadele eden sendikalarla, sivil toplum kuruluşlarıyla şartsız, ön yargısız masaya oturduk, konuştuk, uzlaştık. İşçileri, emekçileri, 1 Mayıs gibi anlamlı bir günü araçsallaştıranlardan olmamaya daima özen gösterdik. Bu ülkenin tüm işçileri bizim işçilerimizdir, resmi tatil ilan ettiğimiz 1 Mayıs bizim işçi bayramımızdır. İşçilerin, emekçilerin büyümesi Türkiye’nin büyümesidir. Bu düşünceyle istihdamı artırmak, işsizlik oranını düşürmek için pek çok tedbiri, programı hayata geçirdik. Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, zenginleştikçe ortaya çıkan katma değerden milletimizin her bir ferdinin yararlanması için her türlü çabayı gösterdik, göstermeye devam edeceğiz. İşçilerimizin hakkının, hukukunun korunması doğrultusunda yapılacak her türlü samimi çalışmayı desteklemeye devam edecek; işçi ve emekçi kardeşlerimizle sonuna kadar kol kola, omuz omuza yürüyeceğiz. Tüm dünyada birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olarak kutlanan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün anlamına uygun şekilde, provokasyonlardan uzak bir bayram havasında kutlanmasını; çalışanların sorunlarının dile getirilmesine ve çözüm yollarına ışık tutulmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."



