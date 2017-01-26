DHA ANKARA - Erdoğan'ın kaldığı otele yönelik saldırıyı yönettikleri iddia edilen askerlerin 3'er kez ağırlaştırılmış hapsi istendi

15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili Sahil Güvenlik Komutanlığı'na yönelik soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. Aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otele yönelik saldırıyı yönettikleri iddia edilen Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem ile Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanı Albay Süleyman Yarayan'ın da bulunduğu 29 şüpheliden 28'i hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, darbe girişimi soruşturması kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki faaliyetlere yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki darbeci askerlerin faaliyetlerin ayrıntılı bir şekilde yer aldığı 138 sayfalık iddianame mahkemeye gönderildi.

İddianamede, 15 Temmuz günü Sahil Güvenlik Komutanlığı'na darbeciler tarafından gönderilen yazıda, Sahil Güvenlik Komutanlığı Genel Sekreteri şüpheli İsa Aydın'ın Sahil Güvenlik Komutanlığı İstihbarat Başkanı olduğu, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanı Albay Süleyman Yarayan'ın görevlerine devam edecekleri, Yarbay Mustafa Şaban Gümüşiğne'nin ise Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargah Destek Kıtaları Komutanı olarak atamasının yapıldığı belirtildi.

HAKAN ÜSTEM VE SÜLEYMAN YARAYAN OKLUK KOYU'NDAKİ GELİŞMELERİ TAKİP ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otelin bulunduğu Otluk Koyu'daki gelişmelerin Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki darbeci askerler tarafından takip edildiğini anlatan iddianamede, "15.07.2016 tarihinden bir gün önce Tuğamiral Hasan Kulaç'ın (Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İkmal Daire Başkanı) Hakan ÜSTEM'i telaşlı bir şekilde ziyarete geldiği, ziyaretten 15 dakika önce elektriklerin kesildiği, Hasan Kulaç'ın çıkmasından yarım saat sonra elektriklerin geldiği, şüpheli Hakan Üstem'in kriptolu telefon ile görüşme yaptığı, o sırada Süleyman Yarayan ve Güray Demir'in komutanlığa girip çıktıkları, 15 Temmuz tarihinde öğle saatlerinde Hakan Üstem'in emir subayı Burhan Gülnar'ın Marmaris Bot Komutanlığını cep telefonundan arayarak, Hakan Üstem'in askeri hattan görüşmek istediği, Hakan Üstem'in yine Okluk Koyundaki gelişmeleri, alınan önlemleri, Cumhurbaşkanımızın orada olup olmadığını, gelip gelmediğini, köşkte olup olmadığını, köşke gelip gelmeyeceğini, köşkte değilse nerede kaldığını, nerede hangi otelde kaldığını sorduğu, bir hafta boyunca günlük birden fazla arama yaptığı, aynı şekilde Süleyman Yarayan'ın da Marmaris Bot komutanını son bir hafta içerisinde günlük birden fazla arayarak Otluk Koyu'ndaki gelişmeleri, alınan önlemleri, Cumhurbaşkanımızın orada olup olmadığını, gelip gelmediğini, nerede hangi otelde kaldığını sorduğu, amaçlarının ise Cumhurbaşkanımızın kaldığı yeri, otluk koyuna gelip gelmediğini önceden tespit etmek olduğu" denildi.

16 TEMMUZ SAAT 01.13'DE ÇEKİLEN MESAJ

İddianamede, 16 Temmuz gecesi saat 01.13'de Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan Hakan Üstem imzasıyla Sahil Güvenlik Bot Komutanlıklarına geçilen mesajla emirler verildiği ve bu emirlerin, "1) Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koymuştur. Bütün Yurtta Sıkıyönetim ilan edilmiştir. Bu kapsamda;

A.İstanbul ve Çanakkale Boğazlarından transit geçişler serbesttir.

B.Limanlara girişler serbesttir. Ancak ülke dışına kaçması muhtemel kişilerin engellenmesi maksadıyla ikinci bir emre kadar çıkışlara kapatılmıştır.

C.Bölge komutanları tarafından ülke dışına kaçması muhtemel kişilerin engellenmesi maksadıyla gerekli planlama yapılacak ve Sahil Güvenlik Botları limanlardan çıkışları engelleyecektir.

D.İkazlara uymayanlara karşı gerektiğinde kuvvet kullanılacaktır.

2) İkinci bir emre kadar tüm birlikler ve görevlendirilen gemi/botlar dışındaki diğer tüm sahil güvenlik botları emre hazır bekleyeceklerdir.

3) Müteakip uygulamalar hakkında bilahare emir verilecektir" şeklinde olduğu yer aldı.

ÜSTEM VE YARAYAN DARBE GİRİŞİMİNDE LİDER POZİZYONUNDA

Devamında Hakan Üstem ile Albay Süleyman Yarayan imzasıyla Sahil Güvenlik Bot Komutanlıklarına çekilen diğer mesajlara da yer verilen iddianamede, "Bu şekilde Sahil Güvenlik Komutanı Hakan Üstem ile Hareket Başkanı Süleyman Yarayan'ın tüm ülkede görevli Sahil Güvenlik Bot Komutanlıklarına sıkıyönetim emri gereğince emir ve talimat vererek, darbenin içerisinde lider pozisyonunda yer aldıkları belirlenmiştir" denildi.

Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde, 29 şüpheliden 28'i, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs ve silahlı terör örgütü kurma veya yönetme, silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, şüpheli er Anıl Ceylan da darbenin delili niteliğindeki not defterini imha ederek 'örgüte bilerek yardım etmek' suçlamasıyla 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak.

Görüntü Dökümü

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-ARŞİV

-Erdoğan'ın kaldığı otele gelen darbecilerin görüntüleri

Haber: Özkan ARSLAN/ANKARA,()

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