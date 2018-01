DHA ANKARA- Erdoğan: Hedefimiz THY’yi dünyanın en büyük filosuna sahip uçak şirketi haline getirmek

THY yurt dışı temsilcileriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde yaptığı konuşmada, "Bugünden harekete geçmezsek 2053’ü hakkıyla değerlendiremeyiz. Yeni havalimanıyla ilk hedefimiz, dünyanın en uç noktasına uçuş yapan Türk Hava Yollarımızı dünyanın en büyük filosuna sahip uçak şirketi hâline de getirmektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Hava Yolları’nın (THY) yurt dışı temsilcileri ile bir araya geldi. Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezinde, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı’nın da katılımıyla gerçekleşen buluşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan, THY'nin yurt dışı temsilcilerine şirket çalışanlarına hitaben bir konuşma yaptı. Türkiye’nin gelişme ve büyüme tarihiyle THY’nin tarihinin birbiriyle paralel olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1933 yılında 5 uçakla hizmet vermeye başlayan, 1982’de 27, 2002’de 66 uçağa ve 103 uçuş noktasına ulaşan THY’nin, en büyük atılımlarını geçtiğimiz 15 yılda yaptığını hatırlattı.

"THY BAŞARILARIYLA DÜNYA HAVACILIK SEKTÖRÜNÜ KENDİSİNE HAYRAN BIRAKIYOR"

THY’nin bugün 331 uçakla ve çok daha büyük hedeflere ulaşmak suretiyle tüm dünyada havacılık sektörünü kendisine hayran bıraktığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan THY’nin hâlen 120 farklı ülkedeki 300 havalimanına sefer düzenleyerek "dünyanın en çok noktaya uçan şirketi" unvanına sahip olduğuna işaret etti. 2005-2015 yılları arasında 12 milyar dolar değerinde 196 uçağı bünyesine katan, 2016 yılında 3 milyar dolarlık bir yatırımla bu hamlesini devam ettiren şirketin, 2018’deki hedefinin de büyük olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz Cuma günü Fransa ziyareti kapsamında Airbus firmasından geniş gövdeli 20+5 uçaklık bir siparişin ön anlaşmasının imzalandığını hatırlattı.

THY’nin; 2018’de 33 milyonu iç hatlar, 41 milyonu dış hatlar olmak üzere toplam 74 milyon yolcu ile 1,3 milyon ton kargo taşımayı ve 11,8 milyar dolar gelir elde etmeyi hedeflediğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da inşası süren yeni havalimanının hizmete girmesiyle THY’nin önüne çok daha büyük fırsatların çıkacağını söyledi.

"YENİ HAVALİMANIYLA BİRLİKTE THY’NİN REKABET GÜCÜ ARTACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, THY’nin, artık dünyanın en büyük hava yolu şirketleriyle rekabet ettiğine, rakiplerinden bazılarının rekabette geri kaldığı için yarıştan çekilmek zorunda kaldığına işaret etti ve yeni havalimanıyla birlikte THY’nin rekabet gücünün, buna bağlı olarak iş modeli, işletme anlayışı ve hizmet kalitesinin daha da yükseleceğini kaydetti. Şirketin, Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşacağına inandığını dile getiren ve şirket yöneticilerine 2053 vizyonu için kollarını sıvamalarını tavsiye eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugünden harekete geçmezsek 2053’ü hakkıyla değerlendiremeyiz. Yeni havalimanıyla ilk hedefimiz, dünyanın en uç noktasına uçuş yapan Türk Hava Yollarımızı dünyanın en büyük filosuna sahip uçak şirketi hâline de getirmektir" diye konuştu. Dünya markası olmak için bir şirketin önce kendi ülkesinde rüştünü ispat etmesi gerektiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, THY’nin Türkiye’nin en ücra köşelerine kadar uzanan uçuş hatları ve hizmet kalitesiyle milletin gönlüne girmeyi başardığını kaydetti. Aynı başarının dünya çapında tezahür ettiğini görmekten gurur duyduklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın neresine gidersek gidelim, konuştuğumuz, sohbet ettiğimiz tüm yabancılar Türk Hava Yollarımızdan övgüyle bahsediyor. Özellikle içerideki tüm hostes hizmetlerinden tutunuz, ikramlara varıncaya kadar, hepsinden bizlere iftiharla bahsediyorlar, bu da tabi bizi gururlandırıyor yani. İnşallah daha iyi olacak ve bunu Türk Hava Yolları’nın başaracağına inanıyorum" şeklinde konuştu. Son 10-15 yılda dünya hava yolu taşımacılığında hizmet standartlarının yükselmesinde THY’nin çok büyük katkısının olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, rekabetin kaliteyi de beraberinde getireceğini, rekabetin çöktüğü yerde kalitenin bulunamayacağını söyledi.

"THY, KÜRESEL DÜZEYDE GÖRÜNÜRLÜĞÜ EN YÜKSEK ŞİRKETİMİZDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti: "Yer personelinden uçuş personeline, yemeklerinden dijital donanımına kadar her konuda çığır açan bir anlayışla gerçekleştirilen bu atılımlar, şirketimizi bugünkü durumuna getirmiştir. Artık ister ülkemizde, ister dünyada hava yolu taşımacılığındaki standartları görmek isteyen herkes gelip nereye bakacak? Türk Hava Yolları’na bakacak, bu duruma geldik. Türkiye’nin diğer alanlarda gösterdiği atılım elbette önemlidir, ancak küresel düzeyde görünürlüğü en yüksek değerimiz işte bu şirkettir, Türk Hava Yolları’dır. Her gün dünyanın yüzlerce farklı noktasına ülkemizin bayrağını taşıyan Türk Hava Yollarının yaptığı tanıtımın bedelini parayla ölçmek mümkün değildir. Diğer hizmetlerinin yanı sıra, ülkemizin tanıtımına yaptığı bu katkı için de Türk Hava Yollarımıza ve tüm mensuplarına şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum."

THY’nin yurt dışı bürolarında görev yapanların şirketleriyle birlikte Türkiye’yi de temsil ettiğine dikkat değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, THY mensuplarına hitaben şu tavsiyelerde bulundu: “Ülkemizin diplomatik temsilcilik sayısından çok daha yaygın bir ağa sahip millî hava yolu şirketimizin başarısı, ülkemizin hanesine yazıldığı gibi; başarısızlıkları, yanlışları, hataları da bize yazılıyor. Bunun için sizlerin ticari misyonunuz yanında diplomasi, kültür, tarih alanlarında da sorumluluklarınızın bilincinde olmanız, gerekli birikimi de edinmeniz şart. Her birinizin bu görevi layıkıyla yerine getirebilecek ufka ve dirayete sahip olduğunuzu ben doğrusu gözlerinizden okuyabiliyorum.ö

Türkiye’nin; TİKA, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Vakfı, Kızılay, AFAD gibi kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla yurt dışında oluşturduğu fotoğrafın en önemli unsurlarından birinin de THY olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, THY çalışanlarına, şirketlerine ve Türkiye’ye verdikleri hizmet için teşekkür ederek, Cumhurbaşkanı ve hükûmet olarak bu önemli görevde yanlarında olacağını söyledi.

"THY HAVACILIK VE SAVUNMA SANAYİMİZ İÇİN BİR OKUL VAZİFESİ GÖRMEKTEDİR"

THY’nin, Türkiye’nin yüksek teknolojiye dayalı sanayisinin gelişmesinde oynadığı role de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: "Eğer bugün ülkemizde dünya çapında başarılara imza attığımız bir havacılık sanayisi varsa, bunu önemli ölçüde Türk Hava Yolları’na borçluyuz. Şu anda en önemli savunma sanayi kuruluşlarımızın yöneticilerinin ve kritik personelinin ciddi bir bölümü Türk Hava Yolları’nın teknik bölümlerinde yetişmiş bilgi ve deneyim sahibi olmuş kişilerdir. Bir başka ifadeyle Türk Hava Yolları havacılık ve savunma sanayimiz için adeta bir okul vazifesi görmektedir. Pilot yetiştirme programıyla geçmişte Hava Kuvvetlerimizden beslenen şirketimizin artık orayı da besleyecek bir konuma geleceğine ben inanıyorum."

THY’nin yurt dışı temsilciliklerinde çalışanlara, sadece şirketlerinin değil, ülkenin ve milletin beklentilerinin de büyük olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şirketin genç bir ekip tarafından yönetiliyor olmasının da ayrı bir başarı olduğunu ifade etti. Hayatının her döneminde gençlere güvendiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şu cümlelerle tamamladı: "Atatürk Hava Limanındaki terör saldırısında ve 15 Temmuz darbe girişiminde saatler içerisinde faaliyetlerini yeniden yürütebilir hâle gelerek şirket ve yönetim olarak sizler rüştünüzü ispat ettiniz. Son yıllarda aldığınız uluslararası ödüller de bu gerçeği zaten teyit ediyor. Türk Hava Yolları gibi bir dünya markasını da gençlerimize emanet etmekten dolayı en küçük bir pişmanlığımız, en küçük bir endişemiz yoktur. Karşımızdaki bu pırıl pırıl ekibin bizi mahcup etmeyeceğine inanıyorum."

Konuşması sonrasında THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Aycı’nın günün anısına hediye takdim ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan, THY yurt dışı temsilcilikleri çalışanları ile aile fotoğrafı çektirdi.

