DHA ANKARA- Erdoğan: Dün oradaki gelişmeler bir afet, felaketti (Geniş habere ek) 

"ORTADA ÇOK GARİP BİR SENARYO VAR"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştuktan sonra çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Konuşmanızda 'Şu anda ortada çok garip bir senaryo var' dediniz. Bu senaryonun aktörleri kimlerdir?" sorusu üzerine Erdoğan, "Gördünüz ya 3-4 kişi orada vardı sözde. Ondan sonra 15 kişi oraya geldi ama hiçbiri gidip de oraya oturmadı. Bu nasıl senaryo? Değil mi? Madem geçmişler sözde İYİ Parti'ye niye orada oturmuyorlar? Bunu sizin de biraz düşünmeniz lazım, bunun üzerinde sizin de biraz durmanızda fayda var" dedi.

"OLDU MU? SİZ DEĞERLENDİRİN"

Erdoğan, bir gazetecinin "Kılıçdaroğlu, bir televizyon programında, bir dönem AK Parti'ye MHP'den vekil transferleri olacağını hatırlatarak, 'Vekillerin böyle bir ihanete girişeceğine aklım almıyor.' dedi. Şu anda kendisi aynı davranışı yaptı, nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna "Oldu mu? Siz değerlendirin" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞINA İLİŞKİN 11. CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL'ÜN İSMİNİN GEÇMESİ

Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün isminin zikredildiğinin hatırlatılması üzerine Erdoğan, "Benim hiç öyle bir problemim, öyle bir derdim yok. Şurada 5 Mayıs'ta meydanda kimlerin olacağı, hepsi çıkacak. Dolayısıyla biz de çıkanları göreceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. 'Kim çıkacak da kime göre', bizim böyle bir derdimiz yok. Biz her şeyimizi, senaryomuzu vesaire kendimize göre belirleriz, karşımızdakiler kendilerini bize göre ayarlasınlar. Şunu, bunu yapsınlar" diye konuştu.

(AHMET DAVUTOĞLU İLE ABDULLAH GÜL'ÜN GÖRÜŞMESİ) "BİLMİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu ile 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün görüştüğüne ilişkin bir soru üzerine "Bilmiyorum" dedi.

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Hakime TORUN-Nursima KESKİN /ANKARA ()