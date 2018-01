DHA ANKARA- Erdoğan: Dışarıda başka havalarda gezen hiç kimsenin partimiz ile ilgili söz söylemeye hakkı yoktur (2) 

(KUDÜS) "İKİRCİKLİ DAVRANAN KİMİ ÜLKELER VAR, HEPSİNİ BİLİYORUZ"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Kudüs kararına ilişkin, "Gündemimizdeki en önemli meselelerden biri de Kudüs'tü. ABD'nin kararının ardından başlattığımız yoğun diplomasi trafiği ile hızla bir çalışma başlattık. İTT olağanüstü zirvesi İslam dünyasının uzun zamandır ilk defa bir konu etrafında kenetlenmesine vesile oldu. Elbette ikircikli davranan kimi ülkeler var, hepsini biliyoruz. Genel görüntü geleceğimiz açısından ümit vericidir. Kırmızı çizgimiz olarak ilan ettiğimiz Kudüs'ün Müslümanlar açısından taşıdığı değerin bu konuda göze alınabilecek fedakarlıkların boyutunun bazı devletler tarafından anlaşılamadığı görülüyor. Kudüs'ün dünya gündeminin en üst sıralarına çıkmasını sağladık. Bir süredir sadece düşlerimizde görmekle yetindiğimiz Kudüs'ü kalbimizle kucaklayacağımız günler uzak değildir. Bunun birinci şartı Türk milleti olarak birliğimizi, kardeşliğimizi güçlendirmemiz ve İslam dünyasının aynı feraseti gösterebilmesidir. Şimdi Trabzon'da Sümela Manastırı da restore ediliyor. Ayrımcılık niyetimiz olsa bu işlere niye girelim? İnanç ve ibadet konusundaki samimi duruşumuzun ürünleridir. Bizim teröre bulaşmamış vatanımızın bütünlüğüne inanmış her türlü inanca saygımız vardır. Kudüs Osmanlı'nın elinden çıktığı günden bu yana ne huzur ne barış var. İsrail'in şımarıklıkları bölgeyi ve dünyayı felakete sürüklüyor. Böyle bir zulümün sürmesi ve karşılıksız kalması mümkün değildir. Çok geç olmadan bölgede adil ve sürdürülebilir bir düzenin kurulması en büyük temennimizdir. Sonuna kadar Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya, onların haklarını hukuklarını korumaya devam edeceğiz. AK Parti hükümetleri döneminde kardeş coğrafyalardan başlayarak dünyanın tamamına yayılan bir açılım projesini hayat geçirdik. Yanı başımızdaki Ortadoğu ülkeleri ile yıllarca küllenmiş, ihmal edilmiş hatta kasıtlı olarak sabote edilmiş ilişkilerimizi düzeltmek için yoğun çaba sarf ettik. Çok güzel neticeler aldık. Suriye ve Irak'taki istikrarsızlıklar bizi hedeflerimizin gerisine düşürse de toplumlar seviyesinde bu bölge ile toplumlar zemininde güçlü bir kucaklaşma yaşadığımızı kimse inkar edemez. Şimdi önümüzde Latin Amerika ülkeleri var. Oralara da gideceğiz. Kapalı bir iç politika ile dünyada yer edinmeyeceğiz. Çok ciddi atılım politikası ile dünyaya yayılacağız" diye konuştu.

"AMERİKA'DAKİ MALUM DAVA BİR SİYASİ İÇERİKLİ BİR DARBE GİRİŞİMİNİN ADRESİDİR"

Erdoğan, "Biz hem üzerimize salınan terör örgütlerini tepeleriz, sahada ve masada iddialarımızı ortaya koyarız, ekonomimize sahip çıkarız, hem de asıl hedeflerimizi muhafaza ederiz. 15 Temmuz darbe girişimini başaramayanlar şimdi farklı darbe girişimlerinin arayışları içerisindeler. Bunu da özellikle ifade etmem gerekir. Şu anda Amerika'daki malum dava bir siyasi içerikli bir darbe girişiminin adresidir. Ve bu öylece atılmış bir adım değildir. Türkiye'yi güya kendilerine göre ekonomik noktada sıkıştırmak, FETÖ, CIA, FBI ile sıkıştırmak suretiyle Türkiye'ye kendilerine göre bir sıkıştırma operasyonudur. Bu da tutmayacak, bunu da başaramayacaklar. Türkiye kabile devleti değildir, bunu da bilmeleri lazım. Biz istiklal mücadelemizi küllerimizden yoğrularak ayağa kalktık, öyle kazandık. Türkiye'nin son 15 yılda geldiği nokta birilerini rahatsız ediyor tabi. Bir kıskançlıktır gidiyor. Çatlasanız da patlasanız da bu yolda kararlılıkla yürüyeceğiz" açıklamasında bulundu.

"4 BİN TIR DOLUSU ZIRHLI TAŞIYICILAR, TANK, TOP VS. BU TÜR SİLAHLAR ... BUNLAR KİME VERİLİYOR?"

Erdoğan, "Bizim stratejik ortak olarak bildiğimiz dostlar, Suriye ve Irak sınırında terör örgütlerine her türlü ağır, hafif silah desteği veriyorlarsa, biz kendileriyle neyi konuşacağız? Hep söylüyorum, 4 bin TIR dolusu zırhlı taşıyıcılar, tank, top vs. bu tür silahlar... Bunlar kime veriliyor? Terör örgütüne. Defalarca uyarmamıza rağmen bir geri adım var mı, yok. Sonra bize nasihat çekmeye çalışıyorlar, o nasihati kendinize saklayın. Dürüstlük, samimiyet yoksa daha önce de söylediğim gibi biz göbeğimizi kendimiz kesmeye devam ederiz" diye konuştu.

"ERDOĞAN'A , AK PARTİ'YE YÖNELİK YÖNELİK SALDIRILAR SANIYOR MUSUNUZ Kİ ŞAHSIMIZA VE PARTİMİZEDİR?"

Erdoğan, "Bugün Tayyip Erdoğan'a ve Ak Parti'ye yönelik yönelik saldırılar sanıyor musunuz ki şahsımıza ve partimizedir? Bu saldırıların hedefinde bizlerin nezdinde 80 milyon nüfuslu tüm Türkiye'yedir" dedi.

"MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM"

Erdoğan, "Münir Özkul beyefendiye Allah'tan rahmet diliyorum aynı şekilde Aydın beye Allah'tan rahmet diliyorum. Öncelikle ailelerine tüm sanatseverlerimize milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

"SARIKAMIŞ BİR ZAFERDİR"

Erdoğan, "Sarıkamış bir zaferdir. Ülkemiz Sarıkamış'ta olduğu gibi binlerce kahramanla kurulmuş ve bugünlere gelmiştir. Aralarında merhum dedemin de olduğu tüm Sarıkamış şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

"ADETA YENİ BİR İSTİKLAL SAVAŞI VERİYORUZ. BU SAVAŞIN CEPHELERİ, ÇOK GENİŞTİR"

Erdoğan, "Türkiye'nin son yıllarda yaşadığı hadiselerin amacı ortaya çıkmıştır. Milletimizi parçalamak ve ülkemizi bölmek isteyenlere karşı adeta yeni bir istiklal savaşı veriyoruz. Bu savaşın cepheleri, çok geniştir. Artık kendi imkânlarımız, silahlarımız ile Kandil'de, Gabar'da, Tendürek'te varız. Varız da varız her yerde varız" dedi.

"MHP İLE EL ELE VEREREK DAYANIŞMA İÇERİSİNDE TEMENNİ EDERİM Kİ ANA MUHALEFET DE BUNA KATILIR"

Erdoğan, "Bu yıl cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hazırlıklarını büyük ölçüde tamamlamak mecburiyetindeyiz. MHP ile el ele vererek dayanışma içerisinde temenni ederim ki ana muhalefet de buna katılır. Bu süreci hızlandırmamız gerekiyor. Asılolan yeni yönetim mimarimizin omurgasının nasıl oluşturulacağıdır? Önümüzdeki bir asrı kucaklayacak yönetim modeli oluşturmakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.

"SAYIN BAHÇELİ'NİN YERLİ VE MİLLİ DURUŞUNU ÖZELLİKLE VURGULAMAM LAZIM"

Erdoğan, "Bu seçimler arifesinde Sayın Bahçeli'nin yerli ve milli duruşunu özellikle vurgulamam lazım. Bu duruşla birlikte inanıyorum ki ülkemizde bizi bölmek ayrıştırmak isteyenler hedeflerine ulaşamayacaklar. Bizler 7 Ağustos ruhunu yaşamakta kararlıyız. Birileri 'acaba şu ne der bu ne der?' diyor. Kusura bakmasınlar 'şu ne der, bu ne der?' değil. Biz ne deriz? Asılolan budur. Biz Sayın Bahçeli ile bir araya geliriz, ülkemizin sorunlarını da dertleşiriz, konuşuruz. Uyum yasaları ile ilgili çalışmaları yapar geleceğe beraber yürürüz. Çünkü birlikte yapmamız gereken çok şey var. Milletimizin bize verdiği sorumluluklar var. Bunları yerine getirmek bizim görevimizdir. Sayın Bahçeli'nin dün yaptığı açıklamayı çok önemli görüyorum. Kendisine şimdiden beyan ettiği şahsımıza destek kararı için şahsım, partim, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. 2019 seçiminin yerli ve milli olanlar ile ipi başka mahfillerin elinde bulunanlar arasında geçeceği açıktır. Yabancı ülkeler başta olmak üzere FETÖ'dan PKK'ya kadar tüm aktörler bu çerçevede pozisyon almaktadır. Yerimiz her zaman ki gibi milletimizin yanında" açıklamasında bulundu.

