DHA ANKARA- Erdoğan: Cumhurbaşkanının bu sistemi kullanarak yanlış yola sapama ihtimali yoktur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni anayasa değişikliğine ilişkin, "Ne diyorlar 'parlamento yok. Her şey tek adamda bütünleşecek. Yargı yok.' El insaf. Hepsi yalan. Hepsi yalan. Bunlar yalan ile yattı, yalana ile kalktılar. Bunların cibilliyetinde bu var. Bu mesele Recep Tayyip Erdoğan'ın kişisel veya AK Parti'nin MHP'nin parti meselesi değildir. Tek kamara sistemimiz öyle. Hem senatör hem milletvekili olmayacak. Sadece milletin vekilleri olacak. Meclis anayasa değişikliğini görüşüp kabul ederek, üzerine düşeni yapmıştır. Cumhurbaşkanı olarak ben de incelememi tamamladıktan sonra mesele milletimizin önüne gelecektir. Artık söz de karar da milletimizindir. Milletin yarısından fazlasının teveccühünü kazanmak zorunda olan bir cumhurbaşkanının bu sistemi kullanarak yanlış yola sapama ihtimali yoktur" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan 36. muhtarlar toplantısında konuştu. Türkiye'nin rejim sorunu olmadığını belirten Erdoğan, "Tüm kamu görevlileri de seçilmişlerin ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceklerdir. Aksini savunan demokrasiye ihanet eden bir vesayetçidir. Demokrasiye inanan herkes, bunu kabul etmek zorundadır. Türkiye 1923 yılında Cumhuriyet'e geçerek, rejim tercihini yapmıştır. Artık milletimizin böyle meselesi yoktur. Şu anda anamuhalefetin başındaki zat, iki de bir rejim mejim deyip diyor ya. Türkiye'nin böyle bir sorunu yok. Türkiye, 1923 yılında atılan adım ile yoluna devam ediyor. Cumhuriyet'ten geri adım atmaya çalışanlar, karşılarında herkesten önce milletimizi ve şahsımı bulur" dedi.

"İNCELEMEMİ TAMAMLADIKTAN SONRA MESELE MİLLETİMİZİN ÖNÜNE GELECEKTİR"

Yeni anayasa ilişkin incelemelerinin devam ettiğini belirten Erdoğan, "Türkiye, yetki ve sorumluluğun Cumhurbaşkanlığında toplandığı yürütme, yasama ve yargı arasındaki sınırların daha açık ve net bir şekilde çizildiği yeni bir yönetim sistemine inşallah geçiyor. Meclis anayasa değişikliğini görüşüp kabul ederek, üzerine düşeni yapmıştır. Cumhurbaşkanı olarak ben de incelememi tamamladıktan sonra mesele milletimizin önüne gelecektir. Artık söz de karar da milletimizindir. Milletten bu kararı kaçırmak isteyenler olmuştur. Öylemi. Niye korkuyorsunuz? Bırakın millet kararını versin. Milletten korkuyorlar da onun için. Halk galip geldi millet kararını verecektir" dedi.

"ONLARIN AĞZINA YAKIŞAN HAYIR BAŞKA TABİ. HAYIRLI İŞ YAKIŞMIYOR"

Erdoğan, "Ülkemizde bir kesim var ki, gündeme gelenler konusunda aynı tavrı gösteriyor. Bunların millete ve memlekete faydalı olacak hiçbir teklif, proje ortaya koydukları yok. Köprü, Marmaray yaparsın karşı çıkarlar. Yeni yeni havalimanları yaparsın karşı çakar bombalarlar. Bombalarlar. Hakkari'de havan topları ile maalesef, mecburen oraya uçuluşları durdurduk. Bunlarda insanilik yok. Bundan sonraki süreçte yine bunlara sesleniyorum, sizler bu ülkede hangi hayırlı iş yapılırsa yapılsın bunun karşısına dikildiniz. Onların ağzına yakışan hayır başka tabi. Dimi. Hayırlı iş yakışmıyor" diye konuştu.

"MÜZMİN MUHALİFLER GİBİ, SÜREKLİ ÇARPITMA , YALAN, İFTİRA İLE MESELELERİ TERS YÜZ ETMEYE ÇALIŞIRLAR"

Erdoğan, "Müzmin muhalifler gibi, sürekli çarpıtma , yalan, iftira ile meseleleri ters yüz etmeye çalışırlar. Son anayasa değişikliğinde aynı taktiği izlediler, izliyorlar. Türkiye'nin yaşadığı darbelerin, muhtıraların, sıkıntıların müsebbibi olan mevcut sistemi göklere çıkartarak sürekli cumhurbaşkanlığı hükümeti sistemini karalıyorlar. Tarihimizin en büyük reformu olan bu anayasa değişikliğini engellemek için Meclis'te sergilenmedik çirkinlik bırakmadılar. Tekme, tokat her şeyi yaptılar. Aynı işi meydanlarda yapacakları anlaşılıyor. Milletimiz için bu yeni değildir, geçmişi var. 2007 cumhurbaşkanlığı seçimi krizi sırasında sorunu aşmak için atılan adım ülkemizi bugün ki noktaya getirmiştir" ifadelerini kullandı.

"TARİHİMİZDE İZ BIRAKAN TÜM LİDERLERİN DE BENZER GÖRÜŞLERE SAHİP OLDUKLARINI BİLİYORUZ"

Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı seçimini Meclis'ten alıp doğrudan halka veren anayasa değişikliğinin 21 Ekim 2007 yılındaki halk oylamasında verilen yüzde 69 evet oyu bunları çıldırttı. Söz konusu şahsım değildir. Elbette bu süreç şahsım ile birlikte yaşandı. O makamda kim oturuyor oluyorsa olsun kendisinden aynı liderlik beklenecekti. Sorunun şahıslardan değil sistemden kaynaklandığını kabul etmediğimiz sürece çözüme ulaşamayız. Tarihimizde iz bırakan tüm liderlerin de benzer görüşlere sahip olduklarını biliyoruz. Milletimiz, 2007 yılında ilk adımı atılan düzenlemeye verdiği destekle, bu yol ayrımında tercihini Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Sisteminden yana kullandığını ilan etmiştir. Nisan ayında milletimizin takdirine, onayına sunulacak olan anayasa değişikliğine, 10 yıl önce atılan bu adımın tamamlanması olarak bakmak gerekiyor. Milletimizin o zaman yüzde 69 ile 'evet' dediği reformun, nihai hedefine ulaşmasını sağlayacak bu değişikliğe de aynı şekilde sahip çıkacağına doğrusu ben inanıyorum" açıklamasında bulundu.

"ÜLKEMİZDE ESKİDEN BERİ BİR HAYIRCI BLOK VAR"

Erdoğan, "Ülkemizde eskiden beri bir hayırcı blok var. Milletime sesleniyorum, gelin kentsel dönüşüm değişimde gelin devletimize hükümetimize yardımcı olun. yapılacak değişim dönüşüm ile çok daha mutlu olacak bu güzellikler ile anılacaksınız. Devlet, hükümet hiçbir zaman kentsel dönüşüm, değişimde halkını sömürmenin peşinde, değildir. Tek derdimiz var, bunu yapalım ki şehirlerimiz çok daha güzel olsun. Neye karşı çıktıklarını ifade edemedikleri için tamamı yalan, yanlış sloganlar üzerinden milletin kafasını bulandırmaya çalışıyorlar" dedi.

"NE DİYORLAR 'PARLAMENTO YOK.' EL İNSAF. 'HER ŞEY TEK ADAMDA BÜTÜNLEŞECEK.' EL İNSAF"

Erdoğan, "Ne diyorlar 'parlamento yok.' El insaf. 'Her şey tek adamda bütünleşecek.' El insaf. 'Yargı yok.' El insaf. Hepsi yalan. Hepsi yalan. Bunlar yalan ile yattı, yalana ile kalktılar. Bunların cibilliyetinde bu var. Anayasa değişikliğini karalamak isteyenlerin yalanları da şimdiden her tarafta dolaşmaya başladı. Doğruyu biraz daha hızlı bir şekilde harekete geçirmeliyiz buna var mısınız? Yoğun çalışacak mıyız?" diye sordu.

"'BUNLARA HALA NİYE MAAŞ VERİYORSUNUZ' DİYORLAR"

Yeni anayasa değişikliğinin ne getirdiğine ilişkin muhtarlara kısa bilgi veren Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Tüm Türkiye'deki muhtar kardeşlerimize sesleniyorum, buna hazırsınız inşallah. Tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet. Bizim Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka bir devletimiz söz konusu olamaz. Kim böyle bir gayretin içerisine girerse bedelini ağrı öder. Ödemeye başladılar. Daha da ödeyecekler. Kararlıyız. Milletimiz böyle bir görev verdi. 'Bizi bu teröristlerden, vatan hainlerinden kurtarın. Bedelini ödesinler' dedi. Gittiğimiz her yerde bunu söylüyorlar. 'Bunlara hala niye maaş veriyorsunuz' diyorlar. Vatandaş o kadar hassas. 'benim verdiğim vergiyle bunları niye doyuruyorsunuz' bunu soruyor vatandaş. İşlenen suçun bedelini hukuk içerisinde yargı soracaktır. 18 maddelik anayasa değişikliğini 4 maddesi farklı hususlar ile ilgiliyken kalanları doğrudan yönetim sistemindeki değişikliği düzenliyor. Birinci madde yargının bağımsız olduğu ibaresinin yanına ne ilave ediliyor? Tarafsız ilkesi ilave ediliyor.

TEK KAMARA SİSTEMİMİZ ÖYLE. HEM SENATÖR HEM MİLLETVEKİLİ OLMAYACAK

İkinci madde milletvekili sayısının 550'den 600'e çıkmasıyla ilgilidir. Tek kamara sistemimiz öyle. Hem senatör hem milletvekili olmayacak. Sadece milletin vekilleri olacak.

BANA GÖRE ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİN EN ÖNEMLİ MADDELERİNDEN BİRİ

Üçüncü madde seçilme yaşını 25'ten 18'e indiriyor. Bana göre anayasa değişikliğinin en önemli maddelerinden biri budur. Gençlerin 18 yaşında seçme hakkı veren ama seçilmelerine rıza göstermeyen bu sistemi değiştirmek için halk oylaması sürecinde gece gündüz çalışacaklarına inanıyorum. Böyle bir saçmalık olur mu? Seçmek mi zordur seçilmek mi? Seçmek zordur. Seçilmek onun kadar zor değil. Bir zamanlar bir siyasetçi ne demiştir 'Taksim Meydanı'na 4 ayaklı çıkarsam seçilir' demişti. Bu ülke bunları gördü.

BUNLARI ASKERLİKTEN MUAF TUTARSIN OLUR BİTER

Çıkmışlar ne diyorlar, askerlik ne olacak? Allah Allah. Sanki Türkiye genelinde 7 milyon gencin 7 milyonu milletvekili oluyor da, askerlik ne oluyor diye bu soruyu soruyor. Parlamentoya kaç kişi girecek? Bu şekilde gençlerden 10, 15 kişi girdiğini kabul edin, bunların durumunu düzenlemek gayet kolay. Nedir? Bunları tutarsın askerlikten muaf kılarsın olur biter. Bakın tecil demiyorum, muaf tutarsın olur biter. Biz bunu polise getirdik, polisi muaf tuttuk. Şu anda parlamentoda görev yapmak kadar önemli bir görev olabilir mi? Bu gencimiz gelecek, parlamentoda vatanına, milletine orada bir hizmet verecek. Hala orada askerlik ne olacak diye bunu soracaksın. Bu kadar açık konuşuyorum. Ben inanıyorum ki bu konuyla ilgili de hükümet kendi düzenlemesini referandum veya halk oylamasından sonra yapacaktır.

CUMHURBAŞKANLIĞI İLE BAŞBAKANLIK MAKAMLARI BİRLEŞTİRİLİYOR

Dördüncü olarak disiplin haricindeki askeri mahkemeleri kaldıran değişikliği sayabiliriz. Diğer maddeler büyük ölçüde mevcut sistemden cumhurbaşkanlığı hükümeti sistemine geçişi düzenliyor. Cumhurbaşkanlığı ile Başbakanlık makamlarının birleştiriliyor olmasıdır. Böylece iki yürütme yerine bir tek makam ortaya çıkıyor.

CUMHURBAŞKANI YÜRÜTMENİN TÜM İCRAATLARINDAN SORUMLU OLARAK ÇALIŞACAK

Cumhurbaşkanı yürütmenin tüm icraatlarından sorumlu olarak çalışacak. Bir diğer madde Cumhurbaşkanı'na kararname çıkarma yetkisi veriliyor. Kanın d3eğil kararname çıkarma yetkisi veriyor. En önemlisi kanunun kararnameden üstün olduğunun belirtilmesidir. Yasama organı Meclis olduğuna göre bu konuda üstünlük oraya verilmelidir.

CUMHURBAŞKANI'NA VERİLEN TEK KANUN TEKLİF ETME YETKİSİ BÜTÇE İLE İLGİLİDİR

Cumhurbaşkanı'na verilen tek kanun teklif etme yetkisi bütçe ile ilgilidir. Bunun dışındaki tüm kanun yetkileri milletvekillerine aittir. Yeni değişiklik ile zaten siyasi sorumluluğu bulunan cumhurbaşkanının partili olmasının önü açılıyor.

CUMHURBAŞKANIN YÜCE DİVANDA YARGILANABİLMESİNİN YOLU AÇILIYOR

Mecliste yeterli çoğunluk sağlanması halinde cezayı sorumluluk gerektiren durumlarda cumhurbaşkanın yüce divanda yargılanabilmesinin yolu açılıyor.

2007 REFORMU GİBİ BU ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ DE EKSİKTİR

Açıkçası tıpkı 2007 reformu gibi bu anayasa değişikliği de eksiktir. Aslolan yeni bir anayasayı 80 milyon hep birlikte kafa kafaya verip inşa etmemiz, yazmamızdır. Bu mesele Recep Tayyip Erdoğan'ın kişisel veya AK Parti'nin MHP'nin parti meselesi değildir.

BENİM HÜKÜMETLE ŞU ANDA UYUM SORUNUM YOK. BU SORUNLARI YAŞADIM BEN GEÇMİŞTE

Benim hükümetle şu anda uyum sorunum yok. Bu sorunları yaşadım ben geçmişte. Devletin başında kavga olmaz. Bizim derdimiz vatan milletti. Ama bu durum sisteminde doğrulundan değil. Şahsımla hükümetin uyumundan kaynaklanıyor.

NE DİYORLAR, 'KENDİSİNE SARAY YAPTI' ELİNE DİLİNE DURSUN

Ne diyorlar, 'kendisine saray yaptı' eline diline dursun. 340 bin metre karelik yeri kendimize saray olarak neyini yapacağız. Miras olarak bırakalım diye yaptık."

"AFFEDERSİNİZ BAŞBAKANLIKTAKİ TUVALETİN İÇİNDE KARA FATMALAR DOLAŞIYORDU BİLİYOR MUSUNUZ"

Başbakanlık dönemine değinen Erdoğan, "Başbakanlığım dönemimde, affedersiniz başbakanlıktaki tuvaletin içinde kara fatmalar dolaşıyordu biliyor musunuz? İnanın böyle. Bir başbakan böyle bir odada çalışabilir mi? Çok tasarruf sahibilermiş maşallah. Bunların yönetimi dönemindeki hastanelerimizi biliyorsunuz. Hayır diyenleri hastaneye getirin görsünler" diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANININ BU SİSTEMİ KULLANARAK YANLIŞ YOLA SAPMA İHTİMALİ YOKTUR"

Erdoğan, "Her sistem kendi liderini, önderini üretir. Türkiye'de Allah'ın izniyle Tayyip Erdoğanlar bitmez. Milletin yarısından fazlasının teveccühünü kazanmak zorunda olan bir cumhurbaşkanının bu sistemi kullanarak yanlış yola sapma ihtimali yoktur" dedi.

"KEŞKE BU SİSTEME, DARBELERE, KRİZLERE, DARBE TEŞEBBÜSLERİNE MARUZ KALMADAN GEÇMİŞ OLSAYDIK"

Erdoğan, "Ülkemizde artık milletin değerleriyle, tarihiyle, kültürüyle kavgalı hiç kimsenin, ülkenin başına bela olma ihtimali de kalmamıştır. Bu sistemde hiçbir etnik grubun, inanç grubunun yaşam biçiminin ortadan kaldırılması tehdit altında olması mümkün değildir. Çünkü yeni dönemde, devletin sahibi şu veya bu kurum değil bizatihi milletin ta kendisidir. Millet, doğrudan denetimi altında tuttuğu meclisi ve cumhurbaşkanı aracılığıyla demokrasisine de istiklaline de istikbaline de sahip çıkma imkanına kavuşuyor. Bu düzenleme aceleye getirilmiş değil bilakis geç kalmış hem de çok geç kalmış bir reformdur. Keşke bu sisteme, darbelere, krizlere, darbe teşebbüslerine maruz kalmadan geçmiş olsaydık" diye konuştu.

"GENSORU KALSIN DA DEVLET ÇALIŞAMAZ HALLE Mİ GELSİN"

Erdoğan, "'Gensoruyu kaldırıyorsunuz' deniliyor. Gensoru kalsın da devlet çalışamaz halle mi gelsin? Gensoru denetim mekanizması olarak değil, hükümeti işlemez hale getirmek için kullanılmıştır. Yazık günah parlamentoyu bu hale getirdiler" dedi.



