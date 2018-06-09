DHA ANKARA - Erdoğan: Bunlara kalsa bunlar ülkeyi de satar

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan "Bir tanesi çıkıyor külliyeyi satacaklarmış. Öbürü çıkıyor Çankaya’yı satacakmış bunlara kalırsa bunlar bu ülkeyi de satar. Güçlü Meclis, güçlü hükümet güçlü Türkiye diyor muyuz?" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan. Büyük Ankara Mitinginde partililerine seslendi. Ankara’nın bugüne kadar tüm mücadelelere destek olduğunu belirten Erdoğan, 15 Temmuz gecesi yaşanılanları anlattı. Erdoğan, “Bugüne kadar kimsenin önünde eğilmedik. Sadece ve sadece Allah’ın huzurunda rüku ve secdede eğildik. O gece Ankara 149 şehit verdi. Ankara tüm Türkiye’nin geleceği için gövdesini namlulara, helikopterlere siper etti. Böyle bir milletin mensubu olmaktan iftihar ediyorum. Ama birileri de İstanbul Atatürk Havalimanında saat 23.17, bizde Marmaris’ten yola çıkıyoruz. Gece yarısı ineceğiz ama 23.17’de Bay Kemal tankların eşliğinde Bakırköy Belediyesine gidiyor kontrollü olarak. İstanbul’un Bağdat Caddesinde tanklar geçerken birileri o tankların geçişini alkışlıyordu. Ama bir diğer tarafta da tencere tavacılar varken bu Anadolu’nun evlatları tankların karşısında yılmadan usanmadan o gece şahadete yürüdü” diye konuştu.

‘BU BİRLİKTELİĞİNİZİ ASLA BOZMAYIN’

Hayatının son 16 yılının büyük bölümünü Ankara’da geçirmiş olmaktan iftihar ettiğini söyleyen Recep Tayyip Erdoğan cumhur ittifakına sahip çıkılmasını istedi. Erdoğan şöyle konuştu:

“Türkiye’nin en büyük reformlarına öncelik etti Ankara. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine öncülük etmeye hazırlanıyorsa bunda Ankara’nın büyük katkısı var. Güçlü Meclis için, Meclis’te AK Partiyi, cumhurbaşkanlığında şahsımı desteklemeye hazır mısınız? Cumhur ittifakına evet mi? Bu birlikteliğimizi sakın ha bozmayın. Fitneciliğe asla fırsat vermeyin. Vakit Ankara vakti diyor muyuz? Vakit birlik vakti diyor muyuz? Sizlerin desteğiyle irade erdem ve cesaretle Türkiye şahlanacak. Son 16 yıl da Ankara’ya 116 katrilyon liralık yatırım yaptık. Bay Kemal bunlar yan gelip yatarak olmadı. Bay muharrem öyle ince ince yürüyerek de olmuyor. Çalışacaksın yürüteceksin. Bay Kemal’in sosyal sigortalar hastanesini nasıl batırdığını biliriz. Bunlardan bir şey olmaz. Son pişmanlıkta para etmez. Durmak yok yola devam. Bütün komşularımıza akrabalarımıza 14 gün kaldı. Bunları anlatmanız lazım. Bunları lütfen bilmeyenlerde de anlatın. Anlatın ki sandıklardan gümbür gümbür AK Parti ve şahsım çıksın.”

‘STAT, FUAR ALANI VE MİLLET BAHÇE MÜJDESİ’

Ankara’ya yapılan yatırımları anlatan Erdoğan mitingin yapıldığı 19 Mayıs Stadyumunun yerine 55 bin kişilik yeni bir stadyum yapılacağını söyledi:

“55 bir kişilik yeni stadyumumuzdur. Uluslararası bunların hepsini ben yıkarım diyor bir cumhurbaşkanı adayı. Bu stadın yerine uluslararası standartlara uygun bir stadı Ankara’ya kazandırıyoruz. İnşallah yeni stadımız Ankaragücümüzün şampiyonluk karşılaşmalarına ev sahipliği yapacaktır. Fuar alanıyla ilgili, uzun zamandır beklediği fuar alanının Akyurt’ta yapıyoruz. Üçüncü müjdemiz millet bahçemizle ilgili. İngiliz'in Hyde Park'ı varsa bizimde burada devasa bir millet bahçemiz olacak. Tesisler kalacak, gereksiz olanlar kaldırılacak. Çok büyük ve orijinal bir eser olacak. Bunlardan Muharrem anlamaz ha.”

’24 HAZİRAN’DA BUNLARA BİR OSMANLI TOKADI GEREKMEZ Mİ?

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi eleştiren Erdoğan şöyle devam etti:

“Sadece yıkmayı anlatıyor. Bay Muharrem’in ağzından terörle mücadeleyi duydunuz mu? E nasıl duyarsınız adam Ankara’dan İstanbul’a teröristlerin desteğiyle parlamentoya girenlerle beraber yürüyor. Öbürü 6-7 Ekim’de benim 53 Kürt kardeşimi öldürenlerin talimatını veren birisini Edirne’ de gidip ziyaret ediyor. Kim bu, İnce, ince. 24 Haziran’da bunlara bir Osmanlı tokadı gerekmez mi. Çok çalışmamız lazım onun için. AK Parti derslik yaptı siz onları yıkacak mısınız? Hastane yapıldı siz onları yıkacak mısınız? Hasta yatağı kazandırdı siz onları kaldırıp atacak mısınız.”

‘HADDİNİ BİL, ERDOĞAN BU KOMUTANLARIN BAŞKOMUTANIDIR’

AK Parti’nin terör örgütlerinin başlarını inlerinde ezdiğini vurgulayan Recep Tayyip Erdoğan şöyle devam etti:

“AK Parti terör örgütlerinin başlarını gidip inlerinde eziyor Fırat Kalkanı ve Zeytindalı Harekatında Suriye’de 4 bin kilometre karelik alanı güvenli hale getirdik. Oralarda yaşayan kardeşlerimiz topraklarına döndü. İnce ince ne diyor? Bizim İsmail Metin Temel Paşaya geldiğim günün ertesinde apoletlerini sökeceğim diyor. Önce haddini bil. Apoletleri sen mi taktın. Bunları millet taktı. Ve bu ülke bir hukuk devletidir. Yargı var bu ülkede. O herkesi nasıl cezaevine attıysa bende aynısını yapacağım diyor. Bir defa haddini bil. Anayasaya göre Erdoğan bu komutanların baş komutanıdır. Malatya’daki toplantı Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonunu iftar sofrasıydı. O ilin protokol mensupları da gelmiştir. 2’nci ordu orada olduğu için komutan da geliyor. Orada ülkemizi memnun edecek ifadeye alkış tutmuştur. Neden rahatsız oluyorsun. Ama benim milletim size o beklediğiniz fırsatı vermeyecek.”

‘BUNLARA KALIRSA BUNLAR ÜLKEYİ DE SATAR’

Cumhurbaşkanı adaylarının sözlerini anımsatan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

“Bir tanesi çıkıyor külliyeyi satacaklarmış. Öbürü çıkıyor Çankaya’yı satacakmış bunlara kalırsa bunlar bu ülkeyi de satar. Güçlü meclis, güçlü hükümet güçlü Türkiye diyor muyuz? Ankara sandıklara gitmeyi ihmal etmeyin. İki pusula bir zarf. Birisi parlamento diğeri başkanlık için. Ve bütün herkesi arayın. Sandıkları patlatıyor muyuz? Tercihimizi güvenden yana kullanıyor muyuz?”

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Haber:Nursima KESKİN- Özkan ARSLAN / ANKARA,()