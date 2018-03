DHA ANKARA- Erdoğan: BM Güvenlik Konseyi'nde karar alıyorlar batsın sizin kararınız (2) 

"HİÇBİRİ SESİNİ ÇIKARTAMIYOR DÜNYA ADETA BİR KORKULAR DÜNYASI OLMUŞ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2. Dünya Savaşı'ndan bu yana tüm insanlığı, dalga geçer gibi koymuşlar önüne diyorlar ki; 'Biz 5 ülkeyiz dünyayı biz yönetiriz biz ne dersek o olur.' Bir tanesi ayrı söylüyor o iş bitmiştir. Hadi gelin dürüstseniz, dünyadaki ülkeler, bu 5 ülkenin sahip olduğu haklara onlar da sahip olsunlar. Dünyada görüştüğümüz liderler ile bu konuyu görüştüğümüzde 'haklısınız' deniliyor. Sesinizi çıkartın dediğimizde hiçbiri sesini çıkartamıyor.Dünya adeta bir korkular dünyası olmuş. Bunun karşısında hiçbir ülke sesini çıkaramıyor. Şu Kudüs meselesinde 128 ülke sesini çıkarttı ve orada tavrını ortaya koydu. Yalnız kalsak da üzerimize düşeni yapacağız. Onların teknolojileri şusu busu olabilir olsun bizim Allah'ımız var" diye konuştu.

"HEDEF ÇOK AÇIK TÜRKİYE'DİR TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜDÜR"

Erdoğan, "Sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridorunun rejimle de büyük ölçüde anlaşma sağlandığına göre tek bir hedefi olabilir o da Türkiye'dir. Afrin'de ele geçirdiğimiz yerlerdeki tüm silahların namluları ne yazık ki Türkiye'ye dönüktür. Hani dosttunuz, müttefiktiniz, NATO'da beraberdik. Bunların hepsi aynı devekuşu gibi. Rakka tarafındaki petrol kavgasını saymazsanız Fırat'ın doğusunda da aynı durum geçerlidir. Hedef çok açık Türkiye'dir toprak bütünlüğüdür. İstedikleri kadar diplomasi oyunu oynasınlar yüzlerine vuruyor vurmaya devam edeceğiz" dedi.

"GÖZÜMÜZÜN İÇİNE BAKA BAKA SÖYLENEN YALANLARDAN ARTIK GINA GELDİ"

Erdoğan, "Gözümüzün içine baka baka söylenen yalanlardan artık gına geldi. Somut uygulamasını görmediğimiz hiçbir görüşmenin, mutabakatın nezdimizde kıymeti yok. 15 Temmuz milattır, kırılma noktasıdır. Türkiye, 15 Temmuz'dan önceki Türkiye değildir. Bizim hem silahımız var hem de kor gibi ateş gibi yanan yüreğimiz tunç gibi sağlam imanımız var. Biz her an atılacak her adıma hazır bir ülkeyiz, milletiz. Eğer böyle bir devlete, millete karşı 3-5 teröristi, çapulcuyu tercih edenler varsa şüpheleri olmasın bu cevabı onların da yüzlerine, yüreklerine çok yakında çarparız. Bunu da bilsinler" açıklamasında bulundu.

"PARTİLER KENDİLERİNE BAŞKA YOL ARKADAŞI SEÇİYORLARSA GÜLE GÜLE DEMEKTEN BAŞKA ELİMİZDEN BİR ŞEY GELMEZ"

Seçim ittifakı tartışmalarına ilişkin Erdoğan, "Maalesef ülkemizde giderek çapı ve seviyesi düşen ana muhalefetle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Seçimlere ittifakla girilebilmesi hususu ne AK Parti'ye ne de başka partiye münhasır değildir. Bu ilk defa mı yapılıyor? Arzu eden tüm partiler aralarında böyle bir ittifak kurabilirler. Bu işin bir başka faydası da geçmişte kimi seçimlerde zaten yapılan adeta hülle yöntemi kullanılan seçim ittifaklarının hukuki zemine kavuşturulmasıdır. Seçim ittifakı konusunda MHP ile oluşturduğumuz bu ittifak şu anda kararlı bir şekilde Meclis'te yürüyor. Niye birileri rahatsız oluyor? BBP'de Cumhur İttifakını desteklediğini ilan etti. Bu çatının altında olmasını arzu ettiğimiz partiler kendilerine başka yol arkadaşı seçiyorlarsa onlara da güle güle demekten başka elimizden bir şey gelmez. İyi niyetimizi, ısrarımızı ortaya koyduk. Asgari müştereklerle değil azami müştereklerimizin olduğu siyasi hareketlerle beraber olma kararı verdik adımı bunun için böyle attık" ifadelerini kullandı.

"RUSYA VE İRAN'LA ANLAŞTIĞIMIZ HUSUSLAR VAR ANLAŞAMADIĞIMIZ KONULAR DA VAR"

Erdoğan, "Rusya ve İran'la anlaştığımız hususlar var anlaşamadığımız konular da var. Türkiye'nin hiçbir ülkeye karşı önyargısı yoktur. Biz herkesle konuşmaya, işbirliğine varız. Yeter ki bizim hassasiyetlerimize saygı gösterilsin. Gerisine halledilebilecek meseleler olarak bakıyoruz. Türkiye'yi terör örgütleriyle mücadelesi, S-400 alması dolayısıyla eleştirenler dönüp kendi yaptıklarına baksalar haklılığımız kabul edecekler. Yunanistan'da şu anda S-300'ler var. Yunanistan'a ses çıkarmayacaksın. Türkiye alacağı zaman istendiğinde vermeyeceksin Rusya ile anlaşınca, 'NATO ülkeleri için bu yanlıştır' diyeceksin. Böyle bir dayanışma söz konusu olabilir mi? Yanlış alışkanlıkları bize geçmez. Biz yolumuza devam edeceğiz bu yönde sorgulamalara da gelemeyiz" açıklamasında bulundu.

"EN GEÇ YILBAŞINDA BELEDİYE BAŞKANLIKLARI İÇİN SEÇİM İKLİMİNE KAMPANYAYA GİRMİŞ OLUYORUZ"

Erdoğan, "Bizim 1 senemiz var yerel seçimlere. Bunun için hazırlıklarımızı kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. Tüm teşkilatlarımıza partimize gönül vermiş herkese çok önemli görevler düşüyor. Tüm kardeşlerime diyorum ki kucaklayıcı olacağız ürkütücü olmayacağız. Milli ittifakın çok sağlam bir zeminde yürümesinin adımlarını beraber atacağız. En geç yılbaşında belediye başkanlıkları için seçim iklimine kampanyaya girmiş oluyoruz. Ardından da cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri geliyor. Kaybedecek zamanımız yok" dedi.

"MEDYAYA DA SESLENİYORUM; LÜTFEN YAYINLARINIZI ŞÖYLE KESİNTİYE UĞRATIN YOKSA MİLLETİ ÇİLEDEN ÇIKARTACAKSINIZ"

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Erdoğan, "İnşallah kadınlarla ilgili tüm ayrımcı anlayışları ve uygulamaları ortadan kaldırarak yanlışların kökünü kurutacağız. Peygamberimiz ne buyuruyor; 'Cennet annelerin ayakları altındadır' diyor. 'Babaların ayakları altındadır' demiyor.Annelerinizin ayaklarının altını öpün. Annelere ihanet edenler son zamanlarda biraz artmaya başladı. Televizyonların yayınları da bu işi iyice zıvanadan çıkartıyor. Medyaya da sesleniyorum; lütfen bu yayınlarınızı şöyle kesintiye uğratın yoksa milleti çileden çıkartacaksınız. Milletime sesleniyorum; Anneler nazlıdır çeker ayağını çektiği zaman annene de ki 'Anne cennetin kokusunu bana çok mu görüyorsun?' Bu anne evlat ilişkisini çok daha ileri taşıyacak bir adımdır" ifadelerini kullandı.

