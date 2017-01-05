DHA ANKARA - Erdoğan: Bizi 'DEAŞ'la mücadele etmiyor' diye itham edenlerin 'Daha ileriye gitmeyin' demeleri boşuna değil

KEÇİÖREN METROSU HİZMETE AÇILDI

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'na ilişkin "Bizi bir dönem 'DEAŞ'la mücadele etmiyor' diye uluslararası alanda sıkıştıranların, ahlaksızca itham edenlerin; bu örgütün tepesine bindiğimizde bir anda karşımıza geçip, 'Daha ileriye gitmeyin, 20 kilometreyi geçmeyin' demeleri boşuna değildir. Onlar ne derse desin, biz kendi göbeğimizi kendimiz kestik ve yola devam ediyoruz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce inşaatına başlanan, 2011'de Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na devredilerek, yapımı tamamlanan Keçiören metro hattı, hizmete açıldı. Açılış törenine; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Ankara Valisi Ercan Topaca ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek katıldı.

Törende konuşan Başbakan Yıldırım, Keçiören metro hattıyla ilgili bilgi vererek, "Günde 50 bin yolcu taşıyacak. 9 tane durağı var. Tam kapasiteyle çalıştığında günde 50 bin yolcu taşınacak. Hattın devreye girmesiyle Ankara'da raylı sistem uzunluğu, 65 kilometreye çıkıyor. Sivas ve İzmir'e hızlı tren çalışmaları devam ediyor. İnşallah 2019'da bu hatları tamamlayacağız. Ankara'yı dünyanın tanıdığı bir mega kent haline getiriyoruz" dedi.

BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN GENÇLERE: AŞKINIZ BİTMESİN AMA KEÇİÖREN METROSU BİTTİ

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı görevini yürütürken, Keçiören Metrosu'na test sürüşü için geldiklerinde, yanına gelen bir gençle aralarında geçen diyaloğu anlatan Başbakan Yıldırım, "Geçenlerde bunun test sürüşüne geldiğimizde, o zaman Ulaştırma Bakanlığı görevini sürdürüyordum. Bir genç bana dedi ki 'Sayın Bakanım, bizim buradaki Keçiören Metrosu gençler arasında önemli bir söyleme dönüştü'. Nedir o? 'Aşkımız Keçiören Metrosu gibi olsun, hiç bitmesin'. Bundan doğrusu çok etkilendim; ama gençler için de yeni bir tavsiyem var. Siz yeni bir slogan bulun. Aşkınız bitmesin, devam etsin; ama Keçiören Metrosu bitti. Hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.

GAZİNO İSTASYONU'NUN YENİ ADI ŞEHİTLER İSTASYONU

Keçiören metro hattının başladığı Gazino İstasyonu'nun adının, Şehitler İstasyonu olarak değiştirildiğini açıklayan Yıldırım, "Bu metronun başladığı yer, Gazino diye bir yer. 15 Temmuz, Keçiörenlilerin, Ankaralıların gösterdikleri o kahramanlıkların bir ufak karşılığı olarak Keçiören Belediyemiz ve bu ilçemizde oturanların büyük bir talebi yerine getirilerek, Gazino İstasyonunun adı da Şehitler İstasyonuna döndü. meydanın adı da Şehitler Meydanı oldu. Şehitlerimiz için ne yapsak azdır. Onlar bu toprakların sigortasıdır, garantisidir" dedi.

YENİ ANAYASA AÇIKLAMASI: MİLLETİN KARARININ ÜZERİNDE HİÇBİR KARAR TANIMIYORUZ

Anayasa değişikliğine ilişkin de açıklamalarda bulunan Başbakan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sadece çalışmadık. Aynı zamanda Türkiye'de demokrasiyi yok etmek isteyenler, vesayet odaklarının da kafalarını eze eze geliyoruz. İnşallah bu yıl içerisinde en büyük değişimi, dönüşümü de AK Parti iktidarında milletimizin desteğiyle gerçekleştireceğiz. Bu değişim, anayasa değişimidir. Anayasada yapacağımız bu değişiklikle evelallah vesayet rejimi tarihin derinliklerinde kaybolup, gidecek. Milletin iradesi, milletin kararı her daim geçerli olacak. Milletin kararının üzerinde başka hiçbir karar tanımıyoruz"

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TÜRKİYE'Yİ AYAKTA TUTAN RUH İŞTE BUDUR

Keçiören metro hattının açılış töreninde hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ayakta tutan unsurun birlik ruhu olduğunu vurguladı. Erdoğan, "Keçiörenli vatandaşlarımızın sergiledikleri birlik, beraberlik, dayanışma örneği; aynı zamanda Türkiye'de son dönemde sürekli tahrik edilmeye çalışılan farklılıklarımızı çatışma unsuru haline dönüştürme çabalarına karşı verilmiş en güzel cevaptır. Nitekim 15 Temmuz Keçiören'in dik duruşunun en güzel örneğidir. Biliyorum ki Keçiören'de kimse kimseye bu Türk mü, Kürt mü, Boşnak mı diye bakmaz. Biliyorum ki Keçiören'de kimse kimseye bu Sünni mi, bu Alevi mi diye bakmaz. Herkes insandır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır, komşudur, kardeştir. Türkiye'yi ayakta tutan ruh işte budur" diye konuştu.

"FARKLILIKLAR ÜZERİNDEN MİLLETİMİZİ BİRBİRİNE DÜŞÜRMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Türk milletinin etnik farklılıklar ve meşrep farklılıkları üzerinden birbirine düşürülmeye çalışıldığını savunan Erdoğan, "Bunun için her fırsatta kimi zaman etnik kimi zaman da meşrep farklılıkları üzerinden milletimizi birbirine düşürmeye çalışıyorlar. Bugüne kadar denemedikleri yol, kaşımadıkları hassasiyet kalmadı; ama başarılı olamadılar. Allah'ın izniyle olamayacaklar. Milletimizi birbirine düşüremeyecekler. Kardeşliğimizi bozamadılar, bozamayacaklar. Birlik ve beraberliğimizi zedeleyemediler, zedeleyemeyecekler. Milletimiz terör örgütleri ve onların destekçileriyle istismar edilmeye çalışılan vatandaşlarımız arasındaki ayrımı daima titizlikle yapmıştır" dedi.

'İDAM' SLOGANLARINA YANIT: BANA GELMESİ HALİNDE ONAYLARIM

Konuşması sırasında yükselen 'İdam isteriz' sloganlarına Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle karşılık verdi: "Bu konuda kanaatimi biliyorsunuz. Parlamentoya bu konuda geldiğinde, parlamento bunu müzakere eder. Parlamentodan bu çıktıktan sonra bana gelmesi halinde, ben de bunu onaylarım, dedim. Çünkü benim bu konudaki inancım şudur. Katili affetme yetkisi, devletin değildir. Devlete yönelik işlenmiş suçlar varsa eyvallah, devletin affetme yetkisi vardır"

"TÜRKİYE, TERÖR ÖRGÜTLERİNİN ORTAK SALDIRISI ALTINDADIR"

Türkiye'ye terör örgütleri vasıtasıyla diz çöktürülmeye çalışıldığını vurgulayan Erdoğan, "Yıllardır Kürt deyip, Kürt vatandaşlarımızın hayalarını çukurla, hendekle, bombayla zehir edenleri milletimiz çok iyi gördü ve görüyor. Aynı şekilde Alevi deyip, bu meşrebe mensup vatandaşlarımızı istismar edenleri de çok iyi tefrik ediyor. İşte en son olarak hayat tarzı tartışması üzerinden toplumun bir kesimini diğerine karşı tahrik etmek isteyenler yine ortada kaldı. Milletimiz hangi kökenden, hangi meşrepten, hangi inançtan olursa olsun; şunu gayet iyi görüyor. Türkiye, terör örgütlerinin ortak saldırısı altındadır ve bu örgütler vasıtasıyla diz çöktürülmeye çalışılmaktadır" diye konuştu.

"DEAŞ, PKK, PYD, YPG, DHKP-C, FETÖ; BİRBİRİLERİNDEN FARKI YOK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Adam gibi karşımıza çıkamayanlar, terör örgütleri aracılığıyla canımızı yakmadan, bizi arkadan hançerlemenin hesabı içindeler. Bizi bir dönem DEAŞ'la mücadele etmiyor, diye uluslararası alanda sıkıştıranların, ahlaksızca itham edenlerin; bu örgütün tepesine bindiğimizde bir anda karşımıza geçip, 'Daha ileriye gitmeyin, 20 kilometreyi geçmeyin' demeleri boşuna değildir. Onlar ne derse desin, biz kendi göbeğimizi kendimiz kestik ve yola devam ediyoruz. DEAŞ'a karşı başka bir terör örgütünü destekleyenlerin oyunları ve bahaneleri Türkiye'nin sahaya inmesiyle bozulmuştur, boşa çıkmıştır. Görüldü ki bunların derdi bölgeyi DEAŞ'tan ve diğer terör örgütlerinden temizlemek değil. Tam tersine bölgenin bitip, tükenmeyen bir kan ve ateş denizine dönüştürülmesidir. Ha DEAŞ ha PKK ha PYD ha YPG ha DHKP-C ve ilave ediyorum ha FETÖ; hiç birbirilerinden farkı yok. Bu niyetlerini de gizleme gereği zaten duymadılar"

"TÜRKİYE'NİN GÜVENLİĞİ GAZİANTEP'TE DEĞİL HALEP'TE, HATAY'DA DEĞİL İDLİB'DE"

Tehditlerin kaynağında yok edilmesi gerektiğini savunan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ülkemizde patlayan bombalarla, yapılan eylemlerle Irak ve Suriye'de oynanan oyun arasındaki ilişkiyi biz gayet iyi biliyoruz; ama şu gerçeğin de farkındayız. Şayet biz bu tehditleri oralarda karşılamazsak oralardaki kardeşlerimizin güvenliğini, huzurunu, refahını koruyamazsak kendi evimizde mutlu ve müreffeh yaşama imkanını da bulamayız. Ülkemize yönelik tehditleri kaynağında yok etmek zorundayız. Türkiye'nin güvenliği Gaziantep'te değil Halep'te, Hatay'da değil İdlib'de, Mersin'de değil Kıbrıs'ta, Kars'ta değil Nahçıvan'da, Trakya'da değil Balkanlar'da başlar. Bunu böyle bilin. Bizi kendi içimize sıkıştırarak, büyük oyunun dışına atma çabalarına rıza göstermeyeceğiz. Hem sahada hem masada olarak kendimizin ve kardeşlerimizin hakkını, hukukunu sonuna kadar aramakta kararlıyız"

METRO 15 OCAK'A KADAR ÜCRETSİZ

Keçiören Metrosu'nun 15 Ocak'a kadar ücretsiz olacağını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugünden itibaren fiyatı 2,5 lira belirlendi. Ayın 15'ine kadar ücretsiz olarak hizmet verecek" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VATMAN KOLTUĞUNDA

Konuşmaların ardından metro ile ilk yolculuk yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatman koltuğuna geçmesiyle temsili ilk sefer; makinist bölümünde Başbakan Yıldırım, Ulaştırma Bakanı Arslan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek ile gerçekleştirildi.

SEYAHAT SÜRESİ 17 DAKİKAYA İNİYOR

Atatürk Kültür Merkezi (AKM)-Keçiören arasındaki seyahat süresini 17 dakikaya indirecek Keçiören Metro hattında, başlangıçta 6 set vagonlarla 7 dakika aralığıyla hizmet verilecek. İhtiyaca göre, servis aralığı daha da kısalacak 9 bin 200 metre uzunluğundaki Keçiören Metrosu'ndan, AKM istasyonunda Batıkent Metrosu'na aktarma sağlanacak.

Görüntü Dökümü:

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-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

-Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması

-Açılış töreninden görüntüler

Haber: Bahar DEMİREL / ANKARA, ()