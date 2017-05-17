DHA ANKARA- Erdoğan, ABD Washington Türk Büyükelçiliğinde gazeteciler ile sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Washington Türk Büyükelçiliğinde gazeteciler ile sohbet etti
Görüntü Dökümü
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FOTOĞRAFLI
Haber: ANKARA ()
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Washington Türk Büyükelçiliğinde gazeteciler ile sohbet etti Görüntü Dökümü ------------------ FOTOĞRAFLI Haber: ANKARA () ===========================
17 Mayıs 2017 Çarşamba 18:22
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Washington Türk Büyükelçiliğinde gazeteciler ile sohbet etti
Görüntü Dökümü
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FOTOĞRAFLI
Haber: ANKARA ()
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