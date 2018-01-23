DHA ANKARA- Erdoğan'a, Kongo Cumhuriyeti Büyükelçisi Luc Joseph Okio'dan güven mektubu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Kongo Cumhuriyeti Büyükelçisi Luc Joseph Okio güven mektubu takdim etti.
Görüntü dökümü
-Güven mektubu takdiminden genel ve detaylar
ANKARA ()
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Kongo Cumhuriyeti Büyükelçisi Luc Joseph Okio güven mektubu takdim etti. Görüntü dökümü -Güven mektubu takdiminden genel ve detaylar ANKARA ()
23 Ocak 2018 Salı 16:13
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Kongo Cumhuriyeti Büyükelçisi Luc Joseph Okio güven mektubu takdim etti.
Görüntü dökümü
-Güven mektubu takdiminden genel ve detaylar
ANKARA ()
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