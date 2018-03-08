DHA ANKARA-  Erdoğan'a, Brunei Darüsselam Büyükelçisi güven mektubu takdim etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Brunei Darüsselam Büyükelçisi Mohammad Shafiee Bin Haji Kassım, güven mektubu takdim etti.
Görüntü dökümü
-Güven mektubu takdiminden genel ve detaylar
Ankara,()
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Brunei Darüsselam Büyükelçisi Mohammad Shafiee Bin Haji Kassım, güven mektubu takdim etti. Görüntü dökümü -Güven mektubu takdiminden genel ve detaylar Ankara,()
08 Mart 2018 Perşembe 19:28
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Brunei Darüsselam Büyükelçisi Mohammad Shafiee Bin Haji Kassım, güven mektubu takdim etti.
Görüntü dökümü
-Güven mektubu takdiminden genel ve detaylar
Ankara,()
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