DHA ANKARA- Engin Altay: Cumhurbaşkanının ABD ziyareti olsa olsa bir emojiyle tarif edilir

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretine ilişkin "Bir fotoğraf verme güdüsü ihtiyacı özellikle sadece ve sadece bundan kaynaklı bir ziyaretle karşı karşıyayız. Bir emojiyle tarif edilebilecek bir ABD'ye gidiş geliş kalmıştır. ABD'de Türkiye'nin itibari bir kere daha yerle yeksan edilmiştir." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM CHP Grup Toplantı salonunda gazetecilerle bir araya gelerek gündemi değerlendirdi. Engin Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Bakanı Trump ile görüşmesi şu şekilde değerlendirdi: "Atılan taş ürkütülen kurbağaya değmemiştir. Bu ziyarete ilişkin noktalama işareti bile yapılamaz. Olsa olsa sosyal medyada kullanılan emojiler kullanılabilir bu ziyarete ilişkin. Türkiye'nin Washington Büyükelçisinin bu görüşmede yer almaması skandal diye izah edilecek durumdur. Devlette devamlılık esastır. Yanlış olmuştur büyükelçinin orada olmaması. Bir fotoğraf verme güdüsü ihtiyacı özellikle sadece ve sadece bundan kaynaklı bir ziyaretle karşı karşıyayız. Bu ziyaretin tırnak içindeki başarısı Trump ve Erdoğan'ın fotoğraf vermesiyle sınırlıdır. ABD basını bu ziyareti Trump'ın Türkiye'deki papazın ABD'ye iadesini, Erdoğan'ın da Gülen'in Türkiye'ye iadesini istemesi olarak gördü. Dikkatle değerlendirilmesi gereken hususlardan birisi de Erdoğan'ın ABD'ye ayak bastığı gün Fetullah Gülen'in bir makalesinin yayınlanmasıdır. Türkiye'nin bu gelişmeyi dikkate alması gerekir. Bir emojiyle tarif edilebilecek bir ABD'ye gidiş geliş kalmıştır. ABD'de Türkiye'nin itibari bir kere daha yerle yeksan edilmiştir. Tansiyon düşürmek için ABD'ye gidilmeye gerek yoktur. Daha başka yol ve yöntemleri vardır. Sonuçları bakımından Türkiye lehine hiçbir kazanımın elde edilmediği bir ziyaretti."

Engin Altay, OHAL Komisyonu kurulmasına ilişkin “Türkiye'nin uzunca bir süre OHAL şartlarında yönetileceğinin çok açık bir göstergesidir.ö dedi.

"BEŞİKTAŞ'TA 19 MAYIS'I ENGELLEYECEK BİR GÜÇ YERYÜZNDE YOKTUR"

Altay, 21 Mayıs'ta yapılacak olan AK Parti Olağanüstü Kongresiyle Türkiye'nin artık bir parti devleti olacağını savunarak İstanbul Valiliğinin Beşiktaş'ta yapılacak olan 19 Mayıs etkinliklerini yasaklamasını eleştirdi. Altay şöyle konuştu: "Pazar günü yapılacak kurultayla da Türkiye bir parti devletine geçmiş olacaktır. YSK'nın taşeronluğuyla bütün ortak değerleri ve ortak paydası yok edilmiş olacaktır. Bu da demokrasinin gelişmesinin önündeki en büyük engeldir. Dünyanın hiçbir ülkesinde parti devleti ile demokrasi kazanımı elde etmek mümkün değildir. Demokrasi rafa kaldırılır bu durumda. 21 Mayıs gelmeden en son örneğini İstanbul Valiliğinin Beşiktaş Belediyemizin yapmak istediği 19 Mayıs şenliklerini yasaklamasını üzülerek izliyoruz. Hükümete çağrı yapıyoruz: Beşiktaş'ta 19 Mayıs'ı engelleyecek bir güç yer yüzünde yoktur. Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Beşiktaş'ta da kutlanır. Hükümetin bu tutumu bir çatışma, provokasyon ortamına zemin hazırlar. Bir ülkede bir milli bayramı hükümet yasaklıyorsa o ülkede faşizm vardır. Direnme hakkı demokrasilerde olan kutsal bir haktır. CHP'lilerin olduğu yerde terör olmaz. Hükümeti bir an önce bu kararı gözden geçirmeye ve Türkiye'nin iç barışını bozacak yeni adımlar atmamaya çağırıyorum."

Haber: Nursima KESKİN / ANKARA ()

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