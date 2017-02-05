Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Tartışılacak açıklama.... Başbakan Binali Yıldırım 'evet' demeyenleri terörist ilan etti
Fikirtepe Tepe kentsel dönüşüm temeli...
Ahmet Türk: Herkesin yeniden düşünmeye ihtiyacı var
HDP'li Türk'ten Bahçeli'ye teşekkür
Türkiye genelinde DEAŞ operasyonu, çok sayıda gözaltı var
Yurt çapında IŞİD operasyonu çak...
Medipol Başakşehir - Galatasaray: 2 - 1 (Ziraat Türkiye Kupası)
Medipol Başakşehir çeyrek finale yükseldi

DHA ANKARA - Emniyet'ten DEAŞ operasonlarıyla ilgili açıklama: 690 kişi yakalandı, haklarında adli işlemlere başlandı

 EMNİYET Genel Müdürlüğü'nce, bugün ülke genelinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 28 ilde eş zamanlı olarak başlatılan çalışmalarda 690 kişinin yakalanarak, haklarında adli işlemlere başlandığı bildirildi. Yakalanan şahıslarla...

DHA ANKARA - Emniyet'ten DEAŞ operasonlarıyla ilgili açıklama: 690 kişi yakalandı, haklarında adli işlemlere başlandı

 EMNİYET Genel Müdürlüğü'nce, bugün ülke genelinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 28 ilde eş zamanlı olarak başlatılan çalışmalarda 690 kişinin yakalanarak, haklarında adli işlemlere başlandığı bildirildi. Yakalanan şahıslarla çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ile ruhsatsız 2 tabanca, 2 av tüfeği ve 355 fişek ele geçirildiği belirtildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Daire Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'a 28 ilde bugün eşzamanlı operason düzenlendiği kaydedildi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün DEAŞ operasonlarına ilişkin yazılı açıklaması şöyle:

"Son günlerde Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekâtı akabinde DEAŞ terör örgütünün sansasyonel eylemler arayışında olduğu, kadro teminine yönelik propaganda faaliyetlerine hız verdiği ve özellikle yayın organlarında Türkiye'yi nerede ise en önemli eylem hedefi olarak belirlediği takip edilmektedir. Bu kapsamda, çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduğu değerlendirilen kişi ve gruplara yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde uzun süredir sürdürülen planlı operasyonel çalışmalar neticesinde; 5 Şubat 2017 günü ülke genelinde 28 ilde eş zamanlı olarak başlatılan çalışmalarda 690 kişi yakalanarak haklarında adli işlemlere başlanmıştır. Yakalanan şahıslarla çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ile 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği ve 355 fişek ele geçirilmiştir.

Emniyet Genel Müdürlüğü, bundan sonrada ülke bütünlüğüne ve vatandaşlarımızın huzuruna yönelen her türlü terör örgütüne karşı mücadelesini aralıksız ve kararlılıkla devam ettirecektir."

Haber: ANKARA, ()

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.