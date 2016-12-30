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DHA ANKARA - Emniyet Genel Müdürlüğü, yılbaşında alınacak asayiş tedbirleri açıkladı

Emniyet Genel Müdürlüğü, vatandaşların yılbaşını güven içinde karşılayabilmeleri adına alınacak asayiş ve genel güvenlik tedbirlerini açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle; "Yılbaşını vatandaşlarımızın...

DHA ANKARA - Emniyet Genel Müdürlüğü, yılbaşında alınacak asayiş tedbirleri açıkladı

Emniyet Genel Müdürlüğü, vatandaşların yılbaşını güven içinde karşılayabilmeleri adına alınacak asayiş ve genel güvenlik tedbirlerini açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle; "Yılbaşını vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde geçirmelerini sağlamak amacıyla genel güvenlik ve asayişin temini açısından uygulanan tedbirlere ek olarak uygulanacak tedbirler belirlendi. Buna göre;

-Alışveriş merkezleri, pazar yerleri, mağazalar ve çarşılar gibi halkın yoğun olarak bulunduğu yerler ile ana arterlerde; kapkaç, yankesicilik ve dolandırıcılık olaylarına karşı duyarlı bulunulacak, bu gibi yerlerde yaya ve motorize ekip sayısı artırılarak gerekli tedbirler alınacak.

-Yılbaşı tatili nedeniyle hava ve deniz limanları, gar ve terminal gibi yerlerde yolcu kapasitesi artacağından, belirtilen mahaller devriye ekipleri ile takviye edilecek ve özel güvenlik görevlileri uyarılacak.

-Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde meydana gelebilecek olayların önlenebilmesi veya yaşanabilecek taşkınlıklar sebebiyle vatandaşlarımızın huzur ve sükûnunu bozucu davranışların men edilebilmesi amacıyla yapılan denetimler arttırılacak.

-Yılbaşı nedeniyle şehir içi taşıma araçlarında ve duraklarda oluşacak yoğunluk dikkate alınarak bu gibi yerlerdeki kontroller arttırılacak.

-Vatandaşlarımızın yeni yıla topluca girmek için toplandıkları meydanlarda geçmiş yıllarda yaşanan ve basına da yansıyan olayların bir daha yaşanmaması için gerekli tedbirler alınacak.

-Kutlamalarda kullanılması muhtemel proteknik maddelerin ilgili mevzuatta belirtilen hususlara riayet edilerek kullanılmasına ve denetlenmesine azami hassasiyet gösterilecek.

-Meydana gelmesi muhtemel terör eylemlerine karşı şüpheli araç, şahıs, çanta, paket, poşet vb. üzerinde yapılan denetim ve kontroller sıklaştırılacaktır."

Haber: ANKARA ()

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