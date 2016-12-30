DHA ANKARA- Emniyet Genel Müdürlüğü yılbaşı trafik tedbirleri belirledi

Emniyet Genel Müdürlüğü 30 Aralık 01 Ocak tarihleri arasında uygulanacak trafik tedbirlerine ilişkin açıklama yaptı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şu şekilde:" Yılbaşı nedeniyle şehirlerarası ve şehir içi yollarda trafik akımının diğer günlere oranla yoğunlaşacağı değerlendirildiğinden 30 Aralık 01 Ocak tarihleri arasında uygulanacak trafik tedbirleri belirlendi.Buna göre; Alışveriş, eğlence ve turizm merkezlerinin bulunduğu güzergâhlarda trafiği düzenleme ve denetim faaliyetleri arttırılacak.Kazaların yoğun olarak meydana geldiği yol kesimlerinde önlem almak amacı ile sabit veya seyir halinde ekipler görevlendirilecek. Denetimler karayolunda akan trafiği tehlikeye düşürmeden, aydınlatılmış ve sürücüler tarafından rahatlıkla görülebilecek alanlarda yapılacak. Alınan tüm tedbirlere rağmen kaza meydana gelmesi halinde, ilgili yardım ekiplerinin kaza mahalline hızlı ulaşmalarını sağlamak amacıyla, sürücülerin güzergâhları ve kavşakları tıkamaları, taşıt trafiğini bloke etmeleri önlenecek. Buzlanma, yoğun kar yağışı veya tipi gibi trafiği tehlikeye düşürebilecek güzergâhlardaki durumların tespiti yapılarak geciktirilmeksizin yol yapım ve bakımından sorumlu kuruluşlara bildirilecek. Terminallerde ve güzergâh üzerinde yapılan denetimlerde, araçların takograf, kış lastiği, ışık vb. teknik donanımları denetlenecek, eksiği tespit edilen araçların eksiklikleri tamamlanıncaya kadar trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecek. Alkol denetimlerine ağırlık verilerek, yasal sınırların üzerinde alkol aldıkları tespit edilen sürücüler hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır."



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