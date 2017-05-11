DHA ANKARA - Emine Erdoğan, Afrikalı ninni sanatçılarını kabul etti

ANKARA, () CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Esenler Belediyesi’nin düzenlediği ‘Geleneksel Ninni Festivali’ kapsamında ülkemize gelen Afrikalı ninni sanatçılarını kabul etti. Beştepe’de gerçekleşen kabulde Emine Erdoğan, sanatçılarla yakından ilgilendi ve ülkelerindeki ninni kültürü hakkında bilgi aldı.

Cezayir, Fas, Tanzanya gibi farklı Afrika ülkelerinden gelen sanatçılar, solo ninniler yanında düet de yaparak çeşitli ninniler seslendirdiler. Sanatçılar aynı zamanda, Emine Erdoğan himayesinde Ankara’da kurulan Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi’ni ziyaret ettiler.

Görüntü Dökümü

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-Kabulden görüntüler

-Sanatçıların şarkı söylemesi