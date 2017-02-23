DHA ANKARA- El Bab'da 56 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi (1)

DEAŞ hedeflerinin vurulma anı

El Bab'ta DEAŞ'lı teröristlerin kullandığı tünellerden görüntü

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 184. gününde El Bab'da DEAŞ'a yönelik yapılan topçu atışları, hava harekatı ve meydana gelen çatışmalarda toplam 56 DEAŞ'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, tarafından yapılan açıklama şöyle; "Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, karadan ve havadan yapılan yoğun ateş desteği ile El Bab’ın DEAŞ TÖ mensuplarından temizlenmesine yönelik planlı harekatın icrasına devam edilmiş, iki mahallede daha kontrol sağlanmıştır. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki topçu ve diğer ateş destek vasıtaları ile 90 DEAŞ terör örgütü hedefine atış yapılarak, barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alınmış; Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından da 14 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekâtları sonucunda, barınma maksatlı kullanılan 12 bina, bir tünel ve bir bombalı araç imha edilmiştir. Koalisyon güçleri tarafından düzenlenen hava harekâtları sonucunda; 11 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş, 1 bombalı araç da imha edilmiştir. Yapılan topçu atışları, icra edilen hava harekâtı ve meydana gelen çatışmalarda toplam 56 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekâtına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir."

Görüntü Dökümü

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HAVA HAREKATI GÖRÜNTÜLERİ

DEAŞ'LI TERÖRİSTLERİN KULLANDIĞI TÜNELLERİN GÖRÜNTÜSÜ

-SİVİL HALKIN TAHLİYESİ SIRASINDA ÇEKİLEN FOTOĞRAF

-FIRTINA OBUSLERININ DEAŞ HEDEFLERİNE ATIŞ YAPARKEN ÇEKİLEN FOTOĞRAF

Haber: ANKARA - GAZİANTEP ()(

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