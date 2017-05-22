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DHA ANKARA - Ekonomi Bakanlığı'ndan 'Irak'a domates' açıklaması: İhracatımızı sekteye uğratması mevzu bahis değil

EKONOMİ Bakanlığı'nca Irak'a domates ihracatına ilişkin yapılan açıklamada, "Söz konusu üründe en önemli ihraç pazarlarımızdan olan Irak'ın mutat uygulamasının, bu ülkeye olan domates ihracatımızı sekteye uğratması/kısıtlaması...

DHA ANKARA - Ekonomi Bakanlığı'ndan 'Irak'a domates' açıklaması: İhracatımızı sekteye uğratması mevzu bahis değil

EKONOMİ Bakanlığı'nca Irak'a domates ihracatına ilişkin yapılan açıklamada, "Söz konusu üründe en önemli ihraç pazarlarımızdan olan Irak'ın mutat uygulamasının, bu ülkeye olan domates ihracatımızı sekteye uğratması/kısıtlaması mevzu bahis değildir" denildi. 
Ekonomi Bakanlığı'nın konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklama, şöyle: 
"Mevsimsel üretimin yeterli olması hasebiyle, Irak Merkezi Yönetimince domates ithalatına her yıl Mayıs ayı içerisinde tüm ülkelere yönelik kısıtlama getirilmektedir. Söz konusu üründe en önemli ihraç pazarlarımızdan olan Irak'ın mutat uygulamasının, bu ülkeye olan domates ihracatımızı sekteye uğratması/kısıtlaması mevzu bahis değildir. Tamamına yakını sera üretim döneminde gerçekleştirilen domates ihracatımızda; 2015 yılında 11 milyon dolar ile miktar bazında yaklaşık %6 olan Irak'ın payı, 2016 yılında gerçekleştirilen 32,4 milyon dolarlık ihracat ile yaklaşık %18'e yükselmiştir. 2016 yılında 12 Mayıs olarak uygulanan söz konusu kısıtlamanın başlangıç tarihi, 2017 yılı için 21 Mayıs olarak belirlenmiş olup, Irak'ın kuzeyine yönelik yapılan sevkiyatların kapsam dışı olduğu söz konusu uygulama yerel üretim mevsiminin sona ermesiyle her sene kaldırılmaktadır.
Ülkemizde 2015 yılında 541 bin tonluk domates ihracatına karşılık 365,2 milyon dolarlık döviz girdisi elde edilmiştir. 2016 yılında ise Rusya Federasyonu tarafından uygulanan ithalat yasağı nedeniyle domates ihracatımız miktar bazında %10 düşüşle 486 bin ton, değer bazında %35 düşüşle 239,8 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir."

Haber: ANKARA, ()

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