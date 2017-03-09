DHA ANKARA- Dursun Çiçek: Türkiye'nin Rakka operasyonuna katılması uygun değil

CHP'li Dursun Çiçek, Türkiye'nin Rakka operasyonuna katılmasının uygun olmadığını belirterek "Türkiye'nin kontrol ettiği bir bölgeden Rakka'ya ulaşmak çok daha maliyeti yüksek, çok daha zayiatı fazla olan bir harekat. O açıdan Türkiye'nin Rakka operasyonuna katılması uygun değil. Yol üzerinde de dost unsurlar olmayacak. Bu nedenle askeri açıdan sıkıntılar yaşayabiliriz." dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çİçek, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Dursun Çiçek, referendum sürecinde 'hayır' kampanyası yapılacak bir ortamdan uzaklaşıldığını, dağıtılan yardım paketlerinin üzerinde dahi 'evet' yazılı olduğunu, bu uygulamaların kabul edilemeyeceğini kaydederek suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

"SİYASİ İKTİDARIN DA ABD VE RUSYA'YI BİR MASADA TOPLAMA GÜCÜ OLMASI LAZIM"

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Rusya ve ABD Genelkurmay Başkanlarıyla Antalya'da Suriye meselesini görüşmek üzere bir araya gelmesine ilişkin Çiçek "15 Temmuz badiresini atlatmış bir Genelkurmay Başkanı, Rusya ve ABD Genelkurmay Başkanlarını bir araya getirip Suriye'yi konuşuyorsa, siyasi iktidar için de aynı sahneyi yaratmak bir vicdan borcudur. Onların da ABD ve Rusya'yı bir masada toplama gücü olması lazım. Demek ki askerin bu gücü var, siyasilerin yok. Siyasiler o masada olsa Suriye konusu kolayca çözülür." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE'NİN RAKKA OPERASYONUNA KATILMASI UYGUN DEĞİL"

Dursun Çiçek, Türkiye açısından Rakka'ya girmenin riskli olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: "Türkiye'nin kontrol ettiği bir bölgeden Rakka'ya ulaşmak çok daha maliyeti yüksek, çok daha zayiatı fazla olan bir harekat. O açıdan Türkiye'nin Rakka operasyonuna katılması uygun değil. Yol üzerinde de dost unsurlar olmayacak. Bu nedenle askeri açıdan sıkıntılar yaşayabiliriz. 'PKK unsurları hiç katılmayacak, Türkiye'ye verilen sözler yerine getirilecek, Türkiye ve ABD silahlı kuvvetleri birlikte harekat yapıp amaca ulaştıktan sonra burayı şu unsurlara teslim edecek' şeklinde kısa vadeli, kapsamı belirli bir harekat olabilir. Ama ucu açık bir harekata Türkiye'nin girmemesi çıkarlarına uygundur."

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-Dursun Çiçek açıklama

Haber-Kamera:Nursima KESKİN/ ANKARA,()