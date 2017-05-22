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DHA ANKARA - Düğümlü ipin, Akın Öztürk'ün üzerine atıldığı o anlar (Yeniden)

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin 'Yurtta Sulh Konseyi' üyesi 38 sanık, Sincan Cezaevi'nde yargılanmak üzere mahkemeye elleri kelepçeli getirildi. 'FETÖ Genelkurmay Çatı Davası' Ankara'da görülmeye başlandı. Sanıklar,...

DHA ANKARA - Düğümlü ipin, Akın Öztürk'ün üzerine atıldığı o anlar (Yeniden)

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin 'Yurtta Sulh Konseyi' üyesi 38 sanık, Sincan Cezaevi'nde yargılanmak üzere mahkemeye elleri kelepçeli getirildi. 'FETÖ Genelkurmay Çatı Davası' Ankara'da görülmeye başlandı. Sanıklar, cezaevine getirilirken, ilk sırada Hava Kuvvetleri eski Komutanı Akın Öztürk yer aldı. Bu sırada 15 Temmuz şehitlerinin yakınları, sanıklara idam ipi ve ellerinde taşıdıkları dövizleri fırlattı.

Görüntü Dökümü:
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-Sanıklara idam ipi ve döviz fırlatılırken fotoğraflar
-İdam ipi Akın Öztürk'e doğru fırlatılırken fotoğraf
-Sincan Cezaevi önünden görüntüler
-Sanıkların yoğun güvenlik önlemiyle mahkemeye getirilmesi
-Sanıkların görüntüleri

(FOTOĞRAF VE GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ)

Haber: Ümit KOZAN / ANKARA, ()

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