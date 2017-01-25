DHA ANKARA- Doğu Karadeniz'de yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu gece saatlerinde Ordu, Giresun, Trabzon,Rize ve Artvin Çevrelerinin kıyılarında yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde başlayacak yağışların, yarın öğle saatlerinde itibaren Ordu ve Giresun'un il genelinde, akşam saatlerinden itibaren Trabzon, Rize ve Artvin il genelinde kar yağışına döneceği, yağışların zaman zaman yoğun olmak üzere Cumartesi akşam saatlerine kadar devam edeceğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini açıkladı.

Haber: ANKARA ()

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