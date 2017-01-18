DHA ANKARA - Doğalgaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamanın izleri gün ağarınca ortaya çıktı

ANKARA'da dün akşam saatlerinde bir apartmanda doğal gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde Başçavuş Sokak'ta üç katlı bir apartmanda gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamanın hasar boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Patlama sonucu 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken patlamanın etkisiyle hasar gören bina kullanılamaz hale geldi. Polisin giriş ve çıkışını araç trafiğine kapattığı Başçavuş sokakta, belediye ekipleri temizlik çalışmaları yaptı. Olay yeri inceleme ekipleri patlamanın meydana geldiği apartmanın ve çevresinde zarar gören ev ve iş yerlerinin hasar tespiti çalışmalarına başladı. İtfaiye ekipleri ise binada incelemelerine devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Belediye ekiplerinin temizlik çalışmaları

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları

Hasar tespiti

Genel ve detay görüntüler

HABER-KAMERA:MUHAMMET BAYRAM-ANKARA,()

