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DHA ANKARA- Diyanet Vakfı’nın Bosna’daki kurbanlarını Milli Güreşçi Rıza Kayaalp dağıtacak

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Türkiye’nin yanı sıra dünyanın 135 ülke ve 400 bölgesinde kurban kesimi ve dağıtımı gerçekleştirecek. Milli Güreşçi Rıza Kayaalp de Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü olarak Bosna Hersek’te kurban eti...

DHA ANKARA- Diyanet Vakfı’nın Bosna’daki kurbanlarını Milli Güreşçi Rıza Kayaalp dağıtacak

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Türkiye’nin yanı sıra dünyanın 135 ülke ve 400 bölgesinde kurban kesimi ve dağıtımı gerçekleştirecek. Milli Güreşçi Rıza Kayaalp de Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü olarak Bosna Hersek’te kurban eti dağıtımı yapacak. Vakıf, 348 gönüllüsü ve mahallinden de 6 bin sivil toplum kuruluşu görevlisinin katılımıyla yaklaşık 6 bin 500 kişilik bir ekiple farklı coğrafyalarda olacak.
Kardeşlik için yola çıkan TDV gönüllülerinin arasında bir de dünya şampiyonu yer alıyor. Paris’te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda ülkemize altın madalya kazandıran Milli Güreşçi Rıza Kayaalp de Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü olarak Bosna Hersek’e gidiyor. Grekoremen stil güreşte 3 dünya, 7 Avrupa ve 2 olimpiyat madalyası bulunan Milli Güreşçi Kayaalp, Bosna’daki ihtiyaç sahiplerine kurban dağıtacak.

BALKANLARA 9.350 HİSSE KURBAN
Türkiye Diyanet Vakfı, 2017 yılı vekaletle kurban programı kapsamında 9 Balkan ülkesinde toplam 9 bin 350 hisse kesimi yapacak. Bu kurbanların 3.220 hissesi Bosna Hersek’te kesilecek. Kurban organizasyonu kapsamında Bosna’nın Saraybosna, Prijedor, Şiroki Brijeg şehirlerinde kurbanların kesimi yapılarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.


ANKARA, ()
 

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