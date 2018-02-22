Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TK 800 sayılı Bogota-İstanbul yolcularını arıyor
THY'nin TK 800 sayılı Bogota-İstanbul...
Fed tutanakları sonrası dolar 3.80 lirada
Fed tutanakları sonrası dolar 3.80...
Yahyalı Belediye Başkanı Öztürk'e bıçaklı saldırı
Belediye başkanına saldırı
Kırıkkale'de dogalgaz patlaması: 2'si ağır, 10 yaralı
Dogalgaz patlaması: 2'si ağır, 10...

DHA ANKARA - Dışişleri:Hollanda Temsilciler Meclisi'nin 1915 olayları kararını kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Hollanda Temsilciler Meclisi’nin bugün 1915 olaylarını soykırım olarak tanıyan kararlar almasını şiddetle kınadığını bildirdi Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:"Hollanda...

DHA ANKARA - Dışişleri:Hollanda Temsilciler Meclisi'nin 1915 olayları kararını kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Hollanda Temsilciler Meclisi’nin bugün 1915 olaylarını soykırım olarak tanıyan kararlar almasını şiddetle kınadığını bildirdi

Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:"Hollanda Temsilciler Meclisi’nin bugün 1915 olaylarını soykırım olarak tanıyan kararlar almasını şiddetle kınıyoruz. Avrupa’nın ortasında Srebrenitsa’da acısı hala dinmemiş soykırıma gözyuman bir ülkenin meclisinin aldığı sözkonusu mesnetsiz kararların ne tarihte ne adalette yeri vardır. Dolayısıyla hiç bir hukuki bağlayıcılığı ve geçerliliği yoktur. Türkiye’nin 1915 olaylarına ilişkin tutumu, tarihi olgulara ve hukuki normlara dayalıdır. Avrupa hukukuna yerleşmiş içtihatlar ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararları, bu hususta haklılığımızı ortaya koymaktadır. Diğer yandan, Hollanda Hükümeti’nin, Temsilciler Meclisi’nin  soykırıma ilişkin değerlendirmesini uygulamayacağı ve Erivan’da düzenlenen anma törenlerinde temsil edilmenin olayların soykırım olarak kabul edildiği anlamına gelmeyeceği yönündeki açıklamasını not ediyoruz."

Haber:ANKARA,() 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314