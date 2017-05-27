DHA ANKARA - Dışişleri: Trablus'ta şiddetin tırmanmasından endişe duyuyoruz

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca Libya'daki son gelişmelere ilişkin yapılan açıklamada, "Libya'nın başkenti Trablus'ta dün meydana gelen çatışmalardan ve şiddetin tırmanmasından endişe duyuyoruz. Tüm Libyalıları başta Trablus olmak üzere ülkenin güvenliğini ve istikrarını bozacak şiddet eylemlerine başvurmaktan kaçınmaya davet ediyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın Libya'daki son gelişmelerle ilgili yaptığı yazılı açıklama, şöyle:

"Libya'nın başkenti Trablus'ta dün (26 Mayıs) meydana gelen çatışmalardan ve şiddetin tırmanmasından endişe duyuyoruz. Mevcut görüş ayrılıklarının diyalog ve uzlaşıyla çözülmesinin tek yöntem olduğuna inanıyoruz. Bu bağlamda tüm Libyalıları başta Trablus olmak üzere ülkenin güvenliğini ve istikrarını bozacak şiddet eylemlerine başvurmaktan kaçınmaya davet ediyoruz. Libya'nın muhtelif bölgelerinde tehlikeli boyutlar kazanan askeri tırmanmanın süratle azaltılması ve ülke çapında ateşkes sağlanması gereğini kuvvetle vurguluyoruz"

Haber: ANKARA, ()