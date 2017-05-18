DHA ANKARA- Dışişleri Sözcüsü Müftüoğlu : Her iki trajedi sırasında yaşanan kayıpların hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu'nun Çerkes ve Kırım Tatar sürgünlerinin yıldönümleri ile ilgili olarak açıklama yaptı. Hüseyin Müftüoğlu, "1944 17/18 Mayısında 250 bin Kırım Tatarı bir gece içinde anavatanlarından kopartılıp binlerce kilometre uzağa sürülmüşlerdir. İnsanlık onuruna aykırı şartlar altında gerçekleşen yolculuk ve ardından maruz kaldıkları sürgün hayatı, onbinlerce Kırım Tatarının hayatına malolmuştur. Yüzbini aşkın Kırım Tatarı bugün dahi anayurdundan uzakta yaşamaya devam etmektedir. 18 Mayıs Kırım Tatar sürgününün neticesinde hayatını kaybedenleri rahmetle anıyoruz. 21 Mayıs ise Çerkes sürgününün yıldönümü olarak anılmaktadır. Kafkas halkları 19. yüzyılda Çarlık Rusyası'nın Kafkasları istilası döneminde yüzbinlerce kayıp vermiş, sağ kalanlardan pek çoğu anayurdunu terkedip Anadolu'ya sığınmıştır. “Çerkes Sürgünüö olarak adlandırılan bu trajedinin acısını bugün de hissediyoruz. Bu vesileyle soydaş Kırım Tatarları ile dost ve akraba Kafkas halklarının geçmişte olduğu gibi bugün de yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyor, her iki trajedi sırasında yaşanan kayıpların hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. " dedi.

Haber: ANKARA ()

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