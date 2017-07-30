DHA ANKARA- Dışişleri Sözcüsü Müftüoğlu : Brett McGurk'ün provokatif olarak nitelenebilecek ifadeleri protesto edilmiştir

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, ABD'nin DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk'ün, İdlib'teki terör örgütlerinin mevcudiyetiyle Türkiye ilişkilendiren değerlendirmelerine yönelik açıklama yaptı. Müftüoğlu, "ABD'nin DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk'ün, İdlib'teki terör örgütlerinin mevcudiyetiyle ülkemizi ilişkilendiren değerlendirmelerine yönelik tepkimiz, üst düzey bir girişimle bizzat adıgeçenin dikkatine getirilmiş ve provokatif olarak nitelenebilecek ifadeleri protesto edilmiştir. İlaveten, terör örgütlerinin Suriye ve Irak'ta melce bulmasının altında yatan temel nedenlerin ortadan kaldırılmasının ancak tüm ilgili aktörlerin söylemleri ve eylemleri arasında çelişki bulunmaması yoluyla mümkün olabileceği, Suriye'de terörist örgüt PYD/YPG'nin hangi amaçla olursa olsun desteklenmemesi doğrultusundaki beklentimiz hatırlatılmıştır. Adıgeçenin sözkonusu beyanlarına ilişkin tepkimiz Vaşington Büyükelçiliğimiz tarafından da ABD makamları nezdinde yinelenecektir." açıklamasında bulundu.

Haber: ANKARA ()

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