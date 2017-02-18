DHA ANKARA - Dışişleri Sözcüsü Müftüoğlu: Belçika Temsilciler Meclisinin kararını tanımıyoruz

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Belçika Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen 'Türkiye'ye IPA II Çerçevesinde Sağlanan Yardımların ve Avrupa Birliği Üyelik Müzakerelerinin Dondurulması' konulu tavsiye kararının kınandığını belirterek, "Belçika Temsilciler Meclisinin bu kararını tanımıyor ve Belçikalı Parlamenterlerin 15 Temmuz sırasında ülkemizde yaşananları ve terörle mücadelemizi anlamaktan uzak olduklarını müşahade etmekten esef duyuyoruz" dedi.

Dışişleri Sözcüsü Müftüoğlu, Belçika Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen 'Türkiye'ye IPA II Çerçevesinde Sağlanan Yardımların ve Avrupa Birliği Üyelik Müzakerelerinin Dondurulması' konulu tavsiye kararı hakkında kendisine yöneltilen bir soruyu yanıtladı. Tavsiye kararının kınandığını belirten Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Müftüoğlu, şunları kaydetti:

"Belçika Temsilciler Meclisinde 16 Şubat 2017 günü kabul edilen 'Türkiye'ye IPA II Çerçevesinde Sağlanan Yardımların ve Avrupa Birliği Üyelik Müzakerelerinin Dondurulması' konulu tavsiye kararını kınıyoruz. Ulusal parlamentoda bu gibi tek yanlı bir kararın alınması, ülkemizin Avrupa Birliğiyle ilişkilerinin ilerletilmesine yönelik karşılıklı çabalara katkı sağlamaktan uzak bir yaklaşımdır. Belçika Temsilciler Meclisinin bu kararını tanımıyor ve Belçikalı Parlamenterlerin 15 Temmuz sırasında ülkemizde yaşananları ve terörle mücadelemizi anlamaktan uzak olduklarını müşahade etmekten esef duyuyoruz."

Haber: ANKARA, ()