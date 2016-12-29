DHA ANKARA - Dışişleri Sözcüsü Müftüoğlu: Barış sürecinin canlandırılması bağlamında önemli bir ivme sağlayacağına inanıyoruz

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Kerry'nin Ortadoğu barış süreci bağlamındaki demeciyle ilgili "2334 sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararı'nın ve ABD Dışişleri Bakanı Kerry'nin dün yaptığı konuşmanın ardından 15 Ocak 2017 tarihinde Paris'te yapılacak Ortadoğu Barış Konferansı'nın barış sürecinin canlandırılması bağlamında önemli bir ivme sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

Dışişleri Sözcüsü Müftüoğlu'nun ABD Dışişleri Bakanı Kerry’nin Ortadoğu barış süreci bağlamındaki beyanatı hakkında kendisine yöneltilen soruya verdiği yanıt şöyle:

"ABD Dışişleri Bakanı Kerry'nin Ortadoğu Barış Süreci bağlamında öngördüğü ilkeleri içeren dünkü beyanatını barış sürecinin iki devletli çözüm temelinde tekrar başlatılabilmesi bakımından önemli buluyoruz. Kerry'nin konuşmasında yer alan yasadışı yerleşim faaliyetlerinin iki devletli çözüm ve dolayısıyla kalıcı barış imkanını ortadan kaldırmaya doğru ilerlediği şeklindeki tespitleri esasen bizim de uluslararası toplumla birlikte paylaştığımız görüşlerdir.

2334 sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararı'nın ve ABD Dışişleri Bakanı Kerry'nin dün yaptığı konuşmanın ardından 15 Ocak 2017 tarihinde Paris'te yapılacak Ortadoğu Barış Konferansı'nın barış sürecinin canlandırılması bağlamında önemli bir ivme sağlayacağına inanıyoruz. İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin bir an önce sona ermesini ve 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan egemen ve bağımsız Filistin Devleti'nin vücut bulmasını bölge barışı ve istikrarı bakımından elzem görmekteyiz."

Haber: ANKARA, ()