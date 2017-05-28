Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Erdoğan: 14 yıldır iktidardayız ama, hala sosyal ve kültürel iktidarımız sıkıntılı
Erdoğan, Ensar Vakfı Genel Kurulu'nda...
İçişleri Bakanı Soylu, Kato Dağı'nda operasyon bölgesinde
Soylu, Kato dağında askerlerle
Çalışma Bakanı Müezzinoğlu'dan 'kıdem tazminatı' açıklaması
Taşeron işçilere 'kadro' açıklaması
Galatasaray alt yapısı Emrah Bayraktar'a emanet
Galatasaray alt yapısı Emrah Bayraktar'a...

DHA ANKARA - Dışişleri: Ramazan ayının ilk gününde gerçekleştirilen terör saldırısını lanetliyoruz

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca Afganistan'da meydana gelen intihar saldırısının üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Kutsal Ramazan ayının ilk gününde gerçekleştirilen sözkonusu terör saldırısını lanetliyoruz" denildi.  Dışişleri...

DHA ANKARA - Dışişleri: Ramazan ayının ilk gününde gerçekleştirilen terör saldırısını lanetliyoruz

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca Afganistan'da meydana gelen intihar saldırısının üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Kutsal Ramazan ayının ilk gününde gerçekleştirilen sözkonusu terör saldırısını lanetliyoruz" denildi. 
Dışişleri Bakanlığı'nın Afganistan'daki intihar saldırısına ilişkin yaptığı yazılı açıklama şöyle: 
"Afganistan'ın Khost vilayetinde düzenlenen bir intihar saldırısı sonucunda hayatını kaybedenler olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Kutsal Ramazan ayının ilk gününde gerçekleştirilen sözkonusu terör saldırısını lanetliyoruz. Bu hain terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Afganistan Hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz"

Haber: ANKARA, ()

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246