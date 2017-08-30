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DHA ANKARA- DIŞİŞLERİ'NDEN, VAŞİNGTON BAŞSAVCILIĞI'NA TEPKİ

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'de, 16 Mayıs 2017 tarihinde Türkiye Büyükelçiliği önünde yaşanan olaylara ilişkin iddianamenin, Vaşington Bölgesi Yüksek Mahkemesi Başsavcılığı'nca kabul edilmesine tepki gösterildi. Açıklamada...

DHA ANKARA- DIŞİŞLERİ'NDEN, VAŞİNGTON BAŞSAVCILIĞI'NA TEPKİ

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'de, 16 Mayıs 2017 tarihinde Türkiye Büyükelçiliği önünde yaşanan olaylara ilişkin iddianamenin, Vaşington Bölgesi Yüksek Mahkemesi Başsavcılığı'nca kabul edilmesine tepki gösterildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Vaşington Bölgesi Yüksek Mahkemesi Başsavcılığı'nın, Vaşington Büyükelçiliğimiz ikametgâhı önünde 16 Mayıs 2017 tarihinde yaşanan olaylara ilişkin iddianamenin kabul edildiğini açıklaması esefle karşılanmıştır. Olayın, ABD yerel güvenlik makamlarının ciddi ihmalleri, heyetimizin güvenliğinin sağlanamaması ve gösterici kisvesi altındaki PKK terör örgütü yandaşlarının provokasyonlarından kaynaklandığı daha önce ABD makamlarına birçok düzeyde ve defalarca dile getirilmiş olmasına rağmen, olay yerinde bulunmayan, hatta hiç ABD'ye gitmemiş olan isimlerin dahi suçlandığı haksız ve yanlı bir iddianamenin kabul edilmesini en sert biçimde protesto ediyoruz. Konuya ilişkin tepkimiz, ABD'nin Ankara Büyükelçisine de iletilmiştir. Tamamen siyasi bir yaklaşımla, dayanaksız ve haksız şekilde bu noktaya getirilen ve ABD'de bazı siyasi çevrelerin konuyu tırmandırma gayretlerinin bir parçası olarak gördüğümüz bu gelişme hususunda hukuki yollardan mücadele hakkımızı saklı tutuyoruz."

Haber: Ankara ()
 

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