DHA ANKARA - Dışişleri'nden Suudi Arabistan'a başsağlığı 

Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan Katif'de gerçekleşen terör saldırısını kınayarak Suudi Arabistan halkına ve Suudi Hükümeti'ne başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından can kaybına neden olan terör saldırısına ilişkin şöyle denildi:" Suudi Arabistan'ın Katif vilayetinde gerçekleşen ve can kaybı ile yaralanmalara yolaçan terör saldırısını kınıyoruz. Bu saldırıda hayatını kaybeden Suudi güvenlik görevlisine Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, kardeş Suudi Arabistan halkına ve Suudi Hükümeti'ne başsağlığı diliyor, terörle mücadelede Suudi Arabistan'la dayanışma içinde olduğumuzu yineliyoruz. Öte yandan, Müslümanlar için en kutsal mekanlardan biri olan Mekke'nin Yemen'deki Huti milislerince balistik füze saldırısıyla hedef alınmasını da kınıyor, saldırının Suudi güvenlik güçleri tarafından engellenmiş olmasından memnuniyet duyuyoruz."

Haber: ANKARA ,()