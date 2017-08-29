DHA ANKARA - Dışişleri'nden Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne kınama 

Dışişleri Bakanlığı Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti tarafından bugün gerçekleştirilen balistik füze fırlatımını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, balistik füze fırlatımının BM Güvenlik Konseyi Kararlarını ihlal ettiğini kaydetti. Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:" Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (KDHC) 29 Ağustos'ta gerçekleştirmiş olduğu balistik füze fırlatımını en güçlü şekilde kınıyoruz. KDHC, BM Güvenlik Konseyi Kararlarını açıkça ihlal ederek ve uluslararası yükümlülüklerini gözardı ederek sorumsuz tutumunu sürdürmektedir. Füzenin komşu bir ülkenin üzerinden seyrettiği rota, KDHC'nin benimsediği pervasız ve kışkırtıcı davranışların yeni bir örneğini teşkil etmektedir. KDHC, bölgesel ve küresel güvenlik ve istikrarı tehdit eden balistik füze fırlatımlarına ve diğer faaliyetlerine son vermeli, ilgili BM Güvenlik Konseyi Kararlarına uymalıdır."

Haber: ANKARA,()

