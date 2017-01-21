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DHA ANKARA - Dışişleri'nden Gambiya açıklaması: Barrow'un görevi devralmasından memnuniyet duyuyoruz

 DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Gambiya'da gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Adama Barrow'un görevi devralmasından memnuniyet duyulduğunu bildirdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, bu süreçte ülkede istikrarsızlığa...

DHA ANKARA - Dışişleri'nden Gambiya açıklaması: Barrow'un görevi devralmasından memnuniyet duyuyoruz

 DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Gambiya'da gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Adama Barrow'un görevi devralmasından memnuniyet duyulduğunu bildirdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, bu süreçte ülkede istikrarsızlığa meydan vermeyen Gambiya halkının gösterdiği belirtilen sağduyulu tutumun takdirle karşılandığı vurgulandı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) inisiyatifiyle bölge ülkelerinin liderlerinden oluşan arabulucu komitesinin Cumhurbaşkanı Jammeh'in görevini devretmesi için göstermiş olduğu gayretler 'Afrikalı sorunlara Afrikalı çözümler' ilkesine yeni ve somut bir örnek teşkil etmiştir" denildi.

Haber: ANKARA, ()

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