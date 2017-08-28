DHA ANKARA - Dışişleri'nden Bağdat'taki bombalı saldırıya kınama 

Dışişleri Bakanlığı, Bağdat'ta bugün gerçekleşen en az 12 kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısını şiddetle kınayarak Irak halkına başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanlığı DEAŞ terör örgütü tarafından üstlenilen saldırıya ilişkin şu ifadeleri kullandı: " Bağdat'ta bugün meydana gelen ve DEAŞ terör örgütü tarafından üstlenildiği bildirilen bombalı terör saldırısında ilk belirlemelere göre en az 12 Iraklının hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor; dost ve kardeş Irak halkına başsağlığı, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifa dileklerimizi iletiyoruz."

Haber: ANKARA,()

