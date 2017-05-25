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DHA ANKARA - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Müftüoğlu: Sözkonusu tasarıyı reddediyoruz 

  Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın korumalarının  Washington’daki Büyükelçilik Konutu önünde protestoya müdahalesini kınayan karar tasarısına ilişkin,"...

DHA ANKARA - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Müftüoğlu: Sözkonusu tasarıyı reddediyoruz 

 

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın korumalarının  Washington’daki Büyükelçilik Konutu önünde protestoya müdahalesini kınayan karar tasarısına ilişkin," Sözkonusu tasarıyı reddediyoruz" dedi. 

 ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın korumalarının Washington’daki Büyükelçilik Konutu önünde protestoya müdahalesini kınayan karar tasarısını kabul etti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü  Hüseyin Müftüoğlu Söz konusu tasarıya ilişkin açıklama yaptı. Açıklmada şöyle denildi:" ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi bugün gerçekleri çarpıtan yanlı bir karar tasarısını alelacele oylayarak kabul etmiştir. Sözkonusu tasarıyı reddediyoruz.  Sayın Cumhurbaşkanımızın Vaşington ziyareti sırasında Büyükelçilik Konutu önünde yaşanan olay, yapılan sayısız resmi ikaza rağmen, ABD makamlarının gerekli güvenlik önlemleri almamalarından kaynaklanmıştır. ABD makamlarının ziyaretin diğer aşamalarında aldıkları sıkı güvenlik tedbirlerini neden Büyükelçilik Konutu önünde almadıkları sorusunun yanıtı bulunmamaktadır.  Benzer şekilde, bilahare Büyükelçilik Kançılaryası önünde ABD güvenlik görevlilerince sebep olunan ve Bakanlığımızca resmen protesto edilen bir gelişmenin yaşanmasına yol açan aşırı ve saldırgan davranışların da henüz izahı yapılmamıştır.  Konuyu farklı bir zemine çekme gayesiyle ABD Temsilciler Meclisinde gündeme getirilen bu girişimin yasama süreci içinde ilerletilmesi,meselenin çözümlenmesine yardımcı olmayacaktır. Biz, yakından izlemeye devam edeceğimiz bu husustaki gelişmelerin, verimli geçtiğini değerlendirdiğimiz ziyareti gölgelememesi yolundaki ümidimizi muhafaza etmek istiyoruz." 

Haber: ANKARA,() 

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