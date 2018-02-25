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DHA ANKARA - DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ HAMİ AKSOY'DAN, 'ATEŞKES KARARINA' İLİŞKİN SORUYA CEVAP

** "Kararı memnuniyetle karşılıyoruz" ** "Terör örgütleriyle mücadele gayretleri sürecek" Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde kabul edilen, Suriye’de insani duruma ilişkin karar...

DHA ANKARA - DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ HAMİ AKSOY'DAN, 'ATEŞKES KARARINA' İLİŞKİN SORUYA CEVAP

** "Kararı memnuniyetle karşılıyoruz"
** "Terör örgütleriyle mücadele gayretleri sürecek"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde kabul edilen, Suriye’de insani duruma ilişkin karar hakkındaki soruya verdiği cevapta, "En az 30 gün insani ateşkes talebinde bulunan kararı memnuniyetle karşılıyoruz" dedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy ayrıca; Türkiye'nin, Suriye'nin toprak bütünlüğü ile siyasi birliğini tehlikeye atan terör örgütleriyle mücadele etmeye yönelik gayretlerini sürdüreceğini de sözlerine ekledi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, BM'de alınan karar ilişikin verdiği yanıtta şunları söyledi:
 
"BM Güvenlik Konseyi’nde bugün kabul edilen, Doğu Guta başta olmak üzere Suriye’de kötüleşen insani durum karşısında, acil insani yardımların erişimine ve tıbbi amaçlı tahliyelere imkan tanınması maksadıyla,  çatışmaların gecikmeksizin durdurulması ve en az 30 gün insani ateşkes talebinde bulunan kararı memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye, Suriye’de ateşkesin tesisi, çatışmaların durdurulması ve gerginliğin azaltılması konusunda en başından beri her platformda çaba harcamakta ve uluslararası toplumun bu yöndeki adımlarını desteklemektedir. İdlip’te bugüne dek tesis ettiğimiz 6 gözlem noktası çabalarımızın somut bir tezahürüdür."

"Doğu Guta’da rejimin artan ihlallerinden ve sivillere yönelik olarak uyguladığı kuşatmanın yol açtığı kötüleşen insani durumdan duyduğumuz endişeyi muhtelif açıklamalarımızda dile getirmiş, bu ihlallere son verilmesi çağrısında bulunmuştuk. Bu konudaki endişelerimizi, rejimin garantörü konumundaki Rusya ve İran’a da  aktarmış, rejimin sivillere yönelik saldırılarının ve ateşkesi ihlallerinin gerginliği azaltma bölgelerindeki ortak gayretlerimizi sekteye uğrattığına dikkat çekmiştik. Kesintisiz insani yardım erişiminin sağlanması uluslararası hukukun bir gereğidir. Açlığa mahkumiyetin sivil halka karşı bir silah olarak kullanılması kabul edilemez. Bugünkü kararda da atıfta bulunulan 2268 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararının tam olarak uygulanması çağrısına desteğimiz tamdır."

"Türkiye, şimdiye dek olduğu gibi bundan sonra da, bir yandan insani planda Suriye halkının çektiği acıların dindirilmesine yönelik katkılarını ve bu bağlamda başta BM olmak üzere uluslararası toplumun çabalarını desteklemeye devam edecek; diğer yandan, Suriye’deki insani krizin kökeninde yatan ihtilafın sona erdirilmesine ve Suriye’nin toprak bütünlüğü ile siyasi birliğini tehlikeye atan terör örgütleriyle mücadele edilmesine yönelik gayretlerini sürdürecektir."
 

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